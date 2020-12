Utolsó csapatként a Pittsburgh Steelers is elvesztette veretlenségét a tengerentúli profi amerikaifutball-ligában (NFL).

A Steelers a 13. játékhét hétfői játéknapján nagy meglepetésre hazai pályán kapott ki a Washington Football Teamtől. A liga történetében először fordult elő, hogy egy legalább 11 győzelemmel százszázalékos gárda egy olyan együttestől szenvedjen vereséget, amely a fővárosiakéhoz hasonlóan gyenge mérleggel (4/7) állt a találkozó előtt.

