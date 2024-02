Magyar idő szerint február 11-ről 12-re, vagyis vasárnapról hétfőre virradóan tartják az észak-amerikai amerikaifutball-liga nagydöntőjének, vagyis a Super Bowl médianapját, ahol az újságírók mind a Kansas City Chiefs, mind pedig a San Francisco 49ers játékosaitól kérdezhettek.

A címvédő Chiefs irányítójától és legnagyobb sztárjától, Patrick Mahomestól megkérdezték, a Super Bowl újabb megnyerését vagy egy látványos kockahasat szeretne-e inkább, ugyanis az elmúlt héten bejárta a médiát az a videó, melyben a QB amolyan apatesttel, kisebb pocakkal tartott győzelmi beszédet a Baltimore Ravens legyőzése után. Mahomes természetesen a nagydöntő megnyerését válaszolta, és leszögezte, a hasa csak "védi" az izomzatát és bizony ott vannak azok a kockák.

"Would you rather win a Super Bowl or have six pack abs?"@PatrickMahomes is a good sport



: #SBOpeningNight on NFLN & CBSSN

: Stream on #NFLPlus pic.twitter.com/xYLbrgZ9MQ — NFL (@NFL) February 6, 2024

Megkerülhetetlen téma volt Travis Kelce és az énekes Taylor Swift kapcsolata. A Kansas tight endje megkapta a kérdést, mi a véleménye párja sikereiről, ugyanis Swift nemrégiben negyedszer is megnyerte a legjobb albumnak járó díjat a Grammy-gálán, amivel egyedüli rekorder lett. Kelce elárulta, hallott már dalokat az énekesnő új albumáról és azt mondta: "hihetetlen lesz, fel fogja robbantani a világot".

Travis Kelce says he has listened to some of Taylor Swift's new upcoming album The Tortured Poets Department



"It is unbelievable." pic.twitter.com/dHzigvEyn7 — The Sporting News (@sportingnews) February 6, 2024

A Kansas City egyik legtöbbet kritizált elkapóját, Kadarius Toney-t is faggaták, mégpedig a visszaeső teljesítményéről, az elejtett passzokról és arról is, és arról is, hogy miért vádolta csapatát hazugságokkal. A Chiefs ugyanis sérültlistára tette játékosát az elmúlt három playoff-meccsen, Toney szerint pedig nem is volt szó erről, csak nem akarták játszatni őt. A 25 esztendős elkapó 13 meccsen 27 elkapást jegyzett, mindössze 169 yardért és számos elejtett passza, valamint butasága volt, mint például a Buffalo Bills elleni bemozdulása a mérkőzés végén. Toney azt válaszolta, nincs benne sértődöttség, és hozzátette, ha labdát kap, ő az NFL legjobb elkapója. Ezt tegye mindenki oda, ahova akarja...

Kadarius Toney on if he's A No. 1 WR in the league:



"If I get the ball, yeah." pic.twitter.com/k9TDAvhMO — NFL on CBS (@NFLonCBS) February 6, 2024

A San Francisco részéről az irányító Brock Purdyt faggatták leginkább, hiszen rövid pályafutása legnagyobb mérkőzésére készül az egykoron még harmadik számú QB. A Nickelodeon például azt kérte tőle, mutassa be, miként tudja utánozni Spongyabobot és Purdy kifejezetten jól imitálta a mesebeli karaktert.

Az irányítót közelgő esküvőjéről is kérdezték, amivel kapcsolatban csak azt válaszolta, az elmúlt hónapokban a mennyasszonyának bőven volt feladata a szervezéssel kapcsolatban és gyakorlatilag mindent ő csinált, hiszen a 49ers játékosa igencsak elfoglalt volt.

Brock's fiancée Jenna has had to do most of their wedding planning over the season pic.twitter.com/K5fITvfIV0 — 49ers on NBCS (@NBCS49ers) February 6, 2024

Purdyt már eddig is nagy médiafigyelem övezte, hiszen a ráaggatott Mr. Irrelevant jelző, vagyis mint a draft utolsóként kiválasztott játékosa akár történelmi lehet, ugyanis ilyen "alacsonyan" kiválasztott irányító még sosem vezette győzelemre csapatát a Super Bowlban, de a fiatal QB nem foglalkozik sokat a személyes nimbuszával, a 49ers érdekeit előrevalóbbnak tartja, ahogyan fogalmazott, "ő csak valami nagyobbnak a része".

"Life isn't about you. [It's about] being a part of something bigger than yourself."@BrockPurdy13 puts playing in the Super Bowl into perspective.



: #SBOpeningNight on NFLN & CBSSN

: Stream on #NFLPlus pic.twitter.com/LIsXmoDAHk — NFL (@NFL) February 6, 2024

Az NFL 58. nagydöntőjét, vagyis az idei Super Bowlt vasárnapról hétőre virradó éjszaka fél 1-tól rendezik Las Vegasban.

(Borítókép: Candice Ward/Getty Images)