Közvetítés-rekorderből szurkoló

Faragó Richard exkluzív interjút adott oldalunknak. Mesélt az NFL-ről, a 14 Super Bowl-ról, amiken személyesen jelen volt és tudósított, Tom Brady-ről, és nem utolsó sorban a nemrég megjelent új könyvéről...



XLII. SB Phoenix a Cardinals stadionjában (2008)

Rendhagyó módon szurkolóként nézhetted a 2021-es Super Bowl-t, és szoríthattál kansas-i kedvenceidért. Milyen élmény volt?

Őszintén szólva, nagyobb közdelemre számítottam! Nem gondoltam, hogy ilyen simán alakul ez a meccs, vagy ha mégis, akkor talán fordított előjellel, hiszen egyértelműen a Chiefs-et tartottam esélyesnek a mérkőzés előtt. Volt pár dolog, amit nem értettem, például Andy Reid időkéréseit az első félidő végén… Mindenesetre aztán akkora fölénybe került a Tampa Bay, hogy nagy bosszankodás nem lett belőle.



LI. SB - Houston (2017)

Meccs előtt azt nyilatkoztad, hogy ugyan a Kansas-nek drukkolsz, azért nem leszel szomorú akkor sem, ha Brady történelmi győzelmét kell végig nézned kedvenc csapatod ellen. Mennyire viselt meg végül a Chiefs veresége?

Tartom magam ahhoz, amit mondtam, mert fantasztikus dolog, hogy ennek a hihetetlen sportembernek a sikereit élőben láthatjuk. Döbbenetes eredményei vannak! Talán még fel se tudjuk fogni igazán, hogy milyen nagy dolog ez, hogy Brady-t és sikereit láthatjuk, csodálhatjuk. Egyszerűen felfoghatatlan, irreális és szürreális, hogy egymaga több Super Bowl-t nyert, mint akármelyik klub. Egyszemélyes dinasztia! Erre más sportágak legnagyobb csillagai, tehát sem Michael Jordan, sem mondjuk Wayne Gretzky nem volt képes. Ötven, száz év múlva is róla fognak beszélni, mint etalon! Tehát Brady személye így elviselhetővé teszi a csapatom veresége miatt érzett csalódottságomat.

Többször láthattad élőben is játszani, illetve találkoztál is vele. Milyen kisugárzása van Tom Bradynek? Milyen ember?

Olyan, amilyennek látjuk a televízión keresztül is. Minden áron győzni akar a pályán, de azon kívül egy nagyon szimpatikus és emberi figura. Nem érezteti, hogy ő mekkora sztár. Mindenkivel korrekt módon, közvetlenül beszélget, az újságírókkal is kedélyes kapcsolatot ápol, egyáltalán nem lekezelő a stílusa. Megnyerő személyiség.



(Photo by Jim Davis/The Boston Globe via Getty Images)

Eldőlt a Brady–Belichick dilemma? Sokszor felmerült a kérdés, hogy melyikük köszönheti a másiknak a sikereit…

Igen, úgy tűnik ez végleg tisztázódott. Egyértelműen kiderült, hogy Brady nem csak egy úgynevezett „system quarterback”, és nem csak a New England-nél tud eredményt elérni. Belichick úgy tűnik elszámolta magát azzal, hogy elengedte a valaha volt legjobb QB-t. Nem tudom, Robert Kraft (a New England Patriots tulajdonosa – a szerk.) milyen érzésekkel nézte végig ezt a döntőt, hiszen ő nagyon kötődött Brady-hez, de nem akart beleszólni Belichick dolgába. Most már látható, hogy rossz húzás volt, hiszen Brady egymagában is a siker záloga.

Kivel, hol nézted a döntőt?

Édesanyámmal kettesben néztük a mérkőzést. Abszolút átadhattam magam az élménynek, drukkolhattam csapatomnak. Édesanyám a munkámnak köszönhetően szintén lelkes követője lett a sportágnak. Nem csak passzív nézőként, hanem aktívan is részt vesz már ebben a világban. Ő intézi például az NFL-könyveink kiadását, menedzseli azok weboldalát, Facebook csoportját.

Vagy épp segít az ilyen interjúk leszervezésében is… (Ezúton is köszönet a sok segítségért! a szerk.) Ha jól tudom voltatok együtt Super Bowl mérkőzéseken is.

Igen, New Orleans-ban és San Fransisco-ban.



XLVII. SB - New Orleans (2013)

Te pedig összesen tizenhat nagydöntőt közvetítettél, abból tizennégyet a helyszínről. Ez hatalmas számnak tűnik! Van egyáltalán még olyan riporter rajtad kívül, aki hasonló számokkal büszkélkedhet?

Az amerikai csúcstartó ­‒Pat Summerall‒ tudomásom szerint tizenöt Super Bowl-t közvetített, de úgy tudom, az első négyet nem főkommentátorként (play by play commentator), csak színes kiegészítő anyagokkal járult hozzá a közvetítésekhez (color commentator). Elképesztő ajándék a sorstól, hogy számomra ilyen sok döntő közvetítésének lehetősége megadatott.



Legendás páros - Pat Summerall and Tom Brookshier - (Photo by Focus on Sport/Getty Images)

Ez a Super Bowl viszont sajnos már pont nem kerülhetett be az új NFL-könyvetekbe, hiszen az már a leglelkesebb szurkolók polcán van. Mikor született meg az ötlet, hogy újra íróasztalhoz ülsz, és írni kezdesz?

A 100. szezon előtt döntöttük el Galuskával (Gallai László társszerző – a szerk.), hogy megírjuk. Előtte én sokszor nemet mondtam neki, de ebben az esetben én kerestem meg őt, és megkérdeztem, hogy benne van-e, hogy most vágjunk bele a nagy munkába, és azonnal igent mondott. Az érdemi munkát a tavalyi Super Bowl után kezdtük el, és egészen november végéig tartott az alkotói folyamat. Az első példányokat a nyomdából december elsején kaptuk kézhez, tehát ez a hivatalos elkészülés napja. Könyvesboltokba nem kerül, csak egy honlapon keresztül lehet megrendelni (nflkonyv.hu), így viszont személyes üzeneteket is tudunk elhelyezni a kötetekben a megrendelők számára. Édesanyám a kiadója, akinek szervező munkája nélkül nem jöhetett volna létre az alkotás. Sajnos, a járványhelyzet nem tette lehetővé, hogy egy hivatalos könyvbemutatót szervezhessünk, és a sportág szerelmeseivel, az olvasóinkkal találkozhassunk személyesen az ünneppi alkalomból. De talán, ami késik nem múlik, és ezt még bepótolhatjuk majd egy kis késéssel.



Az alkotótárs: Gallai László

Mennyiben különbözik az „NFL ‒ az első évszázad” a korábbi két könyvetektől?

Ez egy teljesen új könyv! Száz szezon története van benne, eredményekkel, statisztikákkal fűszerezve. A korábbi ötven klasszis legenda helyett ebben már száz személy részletes leírása szerepel. Az eddigi visszajelzések szerint a 180 oldal többlet miatt egyértelműen megérte az új könyvet is megrendelni, mert rengetek újdonság van benne a korábbiakhoz képest.

A könyv megrendelhető ITT!

A könyvet ön is megnyerheti, ha velünk játszik!

Mit üzensz az Elmebeteg Hadosztálynak? Jól ismered őket, akik az egyik legnépszerűbb amerikai futball tematikájú szurkolói csoport hazánkban, és korábban itt foglalkoztunk velük részletesen.

Nagyon remélem, hogy hamarosan lesz alkalmunk találkozni újra, hiszen minden évben egyszer igyekszem ott lenni valamelyik összejövetelükön, amitől most a pandémia idején sajnos el kellett tekintenünk. Nagyon kedves társaság, akik imádják a sportágat! Bízzunk benne, hogy minél hamarabb normalizálódik a helyzet, és újra együtt lehetünk!

Bakonyi Péter

További fotók:

XLI. Superbowl - Első helyszíni SB előtt, Miamiban (2007)



LIII. – Atlanta (2019)

LIV. SB – Miami - Gallai Lászlóval (2020)



Készül az új könyv: Készül az új könyv:



A nyereményjátéj játékszabálya:

A Final Score Média Kft. (1066 Budapest, Zichy Jenő u. 9.), mint szervező és a Edu és Judy Kereskedelmi és szolgáltató Bt. (1033, Szérűskert u. 21. ), mint Kiadó közösen „NFL” címmel nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban sem a Facebookkal, sem az Instagrammal, azt a Facebook vagy az Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot vagy az Instagramot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.



A játék időtartama

2021. 09. 21.20 óra 00 perc – 2021. 09. 25. 10 óra 00 perc



A játék menete

A játékosoknak a játék ideje alatt a sport365.hu Facebook oldalán a játék kezdőpontjában kitett poszthoz hozzászólásban kell megírniuk a feltett kérdésre a helyes választ, illetve lájkolniuk kell a posztot és az oldalt ahhoz, hogy a sorsoláson részt vegyenek.



Sorsolás és értesítés

A játék időtartama után, 2021.09. 27-én 15 óra 00 perckor a feltételeknek megfelelő hozzászólók közül 2 db nyertest ( 1 férfi – 1 nő) sorsolunk ki nyilvánosan. A sorsolásról vágatlan felvétel készül, melyet közzéteszünk a sport365.hu Facebook oldalán, illetve archíválunk. Minden nyertes 1 db NFL Az első évszázad című könyvet kap a Kiadó jóvoltából! A nyertest a Szervező Facebook privát üzenetben értesíti. A nyertesnek 24 órán belül vissza kell igazolnia a megkapott értesítést a pontos nevével és a lefotózott személyi igazolványával. Ha ez nem történik meg, akkor a nyertes elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertest sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre. A nyertesnek 24 órán belül vissza kell igazolnia a megkapott értesítést a pontos nevével és a kért átvételi mód megjelölésével. (Személyes átvétel-Final Score Média/sport365.hu szerkesztőség, postai kézbesítés-a postázási cím megadásával.) Ha ez nem történik meg, akkor a nyertes elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertest sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre. A nyertes a könyvet a Final Score Média/sport365.hu szerkesztőségében veheti át, illetve kérésre postai úton kapja meg.



Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és a „Játék menetében” leírt feltételeknek eleget tesz. Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.



A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező, Kiadó illetve a Szervező és Kiadó alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói.



A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A résztvevők kizárás esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.



Felelősség kizárása

A játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező és Partnere a honlap folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező és Partnere a honlap működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért.



A játék idő előtti befejezése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.



A jogi út igénybevétele

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.



Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata a Sport365.hu Facebook oldalán, a jegyzetek menüpont alatt elérhető.

A Kiadó viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.



Adatkezelési szabályok

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – név – a Szervező kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertese tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a Szervezők és lebonyolítók általi kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, Szervező további személyes adatot is elkérhet, amelyeket a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzít, kezel. A Nyertes egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük a Szervező hivatalos weblapján, Facebook és Instagram oldalán közzétételre kerüljön. Ezen hozzájárulás nem feltétele a Nyeremény átadásának.



A Személyes adatok kezelője: a Final Score Média Kft. / Szervező

Adatkezelés helye: Final Score Média Kft székhelye és a telephelyei

Érintett személyek jogai:

Kérésére a tárolt személyes adatairól bármikor tájékoztatást kérhet.

Szervező Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:

Cím: 1066 Budapest, Zichy Jenő u. 9.

E-mail: szerkesztoseg@sport365.hu



A törvényi feltételek fennállása esetén ezenfelül jogosult személyes adatai helyesbítését, törlését és az adatkezelés korlátozását is kérni. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megszűnteti.

T

ekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

Ezenfelül jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál (NAIH: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) illetve az illetékes bíróságnál érvényesítheti jogait.



1066 Budapest, Zichy Jenő u. 9.

Budapest, 2021.09.21.