A Las Vegas Raiders hosszabbítás után 33-27-re nyert a vendég Baltimore Ravens ellen a profi amerikaifutball-liga (NFL) 102. idény első fordulójának zárómérkőzésén, hétfő este.

A vendégek biztatóan kezdték az összecsapást, a második negyed közepén már 14-0-ra vezettek, és később is jól tartották magukat, de a házigazdák a negyedik negyedben egyenlítettek - a felvonás hajrájában, két másodperccel a rendes játékidő letelte előtt egy mezőnygól jelentette a 27-27-es döntetlent -, majd a ráadás hetedik percében győztes touchdownt szereztek.

'Twas a good night pic.twitter.com/ztVfB9QAMe — Las Vegas Raiders (@Raiders) September 14, 2021

Eredmény, 1. forduló:

Las Vegas Raiders-Baltimore Ravens 33-27 - hosszabbítás után

vasárnap játszották:

Kansas City Chiefs-Cleveland Browns 33-29

Buffalo Bills-Pittsburgh Steelers 16-23

New Orleans Saints-Green Bay Packers 38-3

Tennessee Titans-Arizona Cardinals 13-38

Carolina Panthers-New York Jets 19-14

Cicinnati Bengals-Minnesota Vikings 27-24 - hosszabbítás után

Houston Texans-Jacksonville Jaguars 37-21

Washington Football Team-Los Angeles Chargers 16-20

Atlanta Falcons-Philadelphia Eagles 6-32

Detroit Lions-San Francisco 49ers 33-41

Indianapolis Colts-Seattle Seahawks 16-28

New York Giants-Denver Broncos 13-27

New England Patriots-Miami Dolphins 16-17

Los Angeles Rams-Chicago Bears 34-14

csütörtökön játszották:

Tampa Bay Buccaneers-Dallas Cowboys 31-29

Borítókép: Las Vegas Raiders /Twitter