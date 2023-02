Az előzetes várakozások szerint a 2023-as mérkőzés napja a kiskereskedelem számára 16,5 milliárd dollár (mintegy 6000 milliárd forint) többletbevételt hoz elsősorban az élelmiszer- és italeladások növekedése miatt. A sportfogadásban 16 milliárd dollárt (5800 milliárd forint) generálhat a mérkőzés, míg az amerikai reklámipar számára is az év egyik kiemelkedő eseménye. A 2023-as televíziós reklámidő 7 millió dollár (mintegy 2,5 milliárd forint) 30 másodpercért, ami rekord, és 500 ezer dollárral (182 millió forint) haladja meg a tavalyi árat.

Idén a Super Bowl kizárólagos közvetítési joga a Fox csatornáé, amely csak a mérkőzés alatt mintegy 600 millió dollár (218 milliárd forint) reklámbevétellel számol. Szerdán a Fox médiatársaság elnök-vezérigazgatója, Lachlan Murdoch arról beszélt, hogy minden másodpercet sikerült értékesíteniük. Tavaly az NBC tévétársaság közvítette a futballdöntőt, amelynek 578 millió dollár (210 milliárd forint) bevétele származott a mérkőzésből. A hirdetők a Super Bowl-ra külön reklámokat gyártanak, sztárok részvételével, ami a hirdetési ipar másik oldalán további forgalmat generál.

A hirdetők összetétele egyben jól tükrözi az amerikai gazdaság pillanatnyi helyzetét. Az összegzések szerint idén a kriptovaluta-cégek és az autógyártók kevesebbet költenek a döntőre, jelezve, hogy ezek az iparágak nehézségekkel küzdenek, ugyanakkor a nagy élelmiszergyártók, a technológiai cégek és televíziós streamingcsatornák ellensúlyozzák a kiesést.

