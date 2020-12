A címvédő Kansas City Chiefs 17-14-re verte a vendég Atlanta Falconst a tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) vasárnapi játéknapján, sikerével pedig megszerezte az első kiemelést az Amerikai főcsoportban (AFC).



A mérkőzés egyik legjobbja Travis Kelce volt, aki kilenc elkapásból 98 yardot és egy touchdownt szerzett, ráadásul megdöntötte az elkapott yardok szezoncsúcsát a saját posztján, azaz a tight endek között. Kelce 1416 yardnál tart, és tavaly felállított saját rekordját múlta felül, amikor 1377 yardig jutott.



A 11 sikerrel rajtoló Pittsburgh Steelers lezárta három mérkőzésen át tartó kudarcsorozatát, ezzel megnyerte az északi divíziót. Ehhez nagy fordítást kellett bemutatnia, ugyanis a harmadik negyedben még a vendég Indianapolis Colts volt 17 pontos előnyben, végül a hazaiak 28-24-re győztek.



Az AFC-ben rendkívül kiélezett küzdelem várható a jövő vasárnapi utolsó fordulóban, mivel a hétből mindössze három hely - Chiefs, Steelers és Buffalo Bills - kelt el a rájátszásra, az élcsapatok mögött pedig öt 10-5-ös győzelmi mérleggel álló együttes áll, amelyekből egy lemarad majd.



A másik konferenciában (NFC) négy csapat részvétele biztos. Közülük a Seattle Seahawks azzal nyerte meg a nyugati divíziót, hogy hazai pályán 20-9-re felülmúlta csoportriválisát, a Los Angeles Ramst, amely ráadásul hüvelykujjtörés miatt elvesztette kezdő irányítóját, Jared Goffot.

NFL, 16. játékhét:

Baltimore Ravens-New York Giants 27-13

Houston Texans-Cincinnati Bengals 31-37

Jacksonville Jaguars-Chicago Bears 17-41

Kansas City Chiefs-Atlanta Falcons 17-14

New York Jets-Cleveland Browns 23-16

Pittsburgh Steelers-Indianapolis Colts 28-24

Washington Football Team-Carolina Panthers 13-20

Los Angeles Chargers-Denver Broncos 19-16

Dallas Cowboys-Philadelphia Eagles 37-17

Seattle Seahawks-Los Angeles Rams 20-9

Green Bay Packers-Tennessee Titans 40-14

szombaton játszották:

Detroit Lions-Tampa Bay Buccaneers 7-47

Arizona Cardinals-San Francisco 49ers 12-20

Las Vegas Raiders-Miami Dolphins 25-26

pénteken játszották:

New Orleans Saints-Minnesota Vikings 52-33

hétfőn játsszák:

New England Patriots-Buffalo Bills

