A Los Angeles Rams 27-24-re nyert a Tampa Bay Buccaneers otthonában a tengerentúli profi amerikafutball-liga (NFL) 11. játékhetének hétfő esti zárómérkőzésén.

Jared Goff, a kaliforniaiak irányítója az első félidőben remekül játszott, 25 passzából 21 volt sikeres 212 yardért és két touchdownért, és ugyan a második játékrészben kétszer is eladta a labdát, így is a találkozó egyik legjobbja volt.



Tom Brady, a Tampa hatszoros Super Bowl-győztes irányítója nem találta a közös hangot társaival, 48 passzából csak 26 volt sikeres, és ezek is csak 216 yardot értek, két touchdown mellett kétszer adta el a labdát.



Sikerével a Rams 7/3-ra módosította győzelmi mérlegét, míg a Buccaneers 7/4-re esett vissza.

NFL, alapszakasz, 11. játékhét:



Tampa Bay Buccaneers-Los Angeles Rams 24-27

vasárnap játszották:

Baltimore Ravens-Tennessee Titans 24-30 - hosszabbítás után

Carolina Panthers-Detroit Lions 20-0

Cleveland Browns-Philadelphia Eagles 22-17

Houston Texans-New England Patriots 27-20

Jacksonville Jaguars-Pittsburgh Steelers 3-27

New Orleans Saints-Atlanta Falcons 24-9

Washington Football Team-Cincinnati Bengals 20-9

Denver Broncos-Miami Dolphins 20-13

Los Angeles Chargers-New York Jets 34-28

Indianapolis Colts-Green Bay Packers 34-31 - hosszabbítás után

Minnesota Vikings-Dallas Cowboys 28-31

Las Vegas Raiders-Kansas City Chiefs 31-35

csütörtökön játszották:

Seattle Seahawks-Arizona Cardinals 28-21

