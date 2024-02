Eli Manning, a New York Giants korábbi kétszeres Super Bowl-győztes irányítója "edzőként" is remekül teljesít, hiszen korábban Tom Brady ellen is 2-0-ra állt a Pro Bowlok tekintetében, ezúttal pedig már báttyja, Peyton Manning ellen is 2-0-ra vezet, miután az NFC megint legyőzte az AFC legjobbjait. A győztes csapat játékosai így fejenként 88 ezer, míg a másik együttesnél 44 ezer dollár lettek gazdagabbak. Az MVP-nek a támadóoldalon Baker Mayfieldet, védőfronton pedig Demario Davist választották.

A hétvége legnagyobb részét a kontakt nélküli flag foci tette ki, előtte az ügyességi feladatok alapján szereztek pontokat a felek. Az elmúlt években rendre 70-80 pontot hozott a Pro Bowl mérkőzés, ezúttal viszont alaposan kitettek magukért a felek, bár tény, a mai gálameccs már más, mint az évekkel ezelőttiek.

A teljes mérkőzés összfoglalója IDE KATTINTVA látható.

