Nem jött be Eric Bieniemynek a Washington Commandershez igazolása, ugyanis bő egy évvel azután, hogy kinevezték őt támadókoordinátornak és a főedzőasszisztensnek, elhagyja a fővárosi csapatot, ő sem úszta meg a menedzsment leváltását. Munka nélkül azért nem marad az 54 éves szakember, az NCAA-ben szereplő UCLA-nél ugyanezt a két pozíciót tölti majd be. Bieniemy legnagyobb sikereit a Kansas City Chiefsnél érte el 2013-tól 2018-ig a futókkkal foglalkozott, majd 2018-tól Andy Reid irányítása alatt a gárda támadókoordinátora lett és két Super Bowl győzelemben is jelentős szerepe volt a "Főnökökkel".

Eric Bieniemy is finalizing a two-year deal to join UCLA as their Associate HC/OC, per @PeteThamel and @AdamSchefter



Bieniemy won 2 Super Bowls with the Chiefs as their OC pic.twitter.com/JxC1La6C9Z