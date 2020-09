Sztárjátékosok sora dőlt ki a profi amerikaifutball-liga (NFL) második játékhetén.

A legnagyobb veszteségeket a legutóbbi Super Bowlon vesztes San Francisco 49ers csapatának kellett elkönyvelnie: a kaliforniaiaktól az előző idény legjobb újonc védőjének választott Nick Bosának és az ugyancsak a védőfalban játszó Solomon Thomasnak várhatóan térdszalagszakadás miatt az egész idényt ki kell hagynia, de a New York Jets ellen megnyert találkozón bokasérülést szenvedett az irányító Jimmy Garoppolo is, akire néhány hetes kihagyás vár, míg a futók közül Raheem Mostert és Tavin Coleman dőlt ki.



Minden bizonnyal ugyancsak a teljes idényre megsérült Saquon Barkley, a New York Giants klasszis futója, míg a Carolina Panthers ugyanezen a poszton az előző idényben az Év csapatába választott Christian McCaffreyt veszítette el. Utóbbi esetében még kérdéses, mennyi időre vált harcképtelenné.

Kép: Sarah Stier/Getty Images