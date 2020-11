A Green Bay Packers 34-17-re nyert a San Francisco 49ers otthonában a tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) kilencedik játékhetének csütörtöki esti nyitómérkőzésén.

Aaron Rodgers, a vendégek irányítója szinte hibátlanul játszott, 31 passzkísérletéből 25 sikeres volt, 305 yarddal és négy touchdown-passzal zárt.



Legmegbízhatóbb célpontja Davante Adams volt, aki tíz elkapásból 173 yardot és egy touchdownt szerzett. Adams az NFL történetének második játékosa, aki egy idényen belül három olyan mérkőzést játszott, amelyen legalább tíz elkapása volt minimum 150 yardért - 2012-ben Calvin Johnsonnak sikerült ez a bravúr -, ugyanakkor a liga fennállása óta ő az első, akinek ez nyolc találkozó alatt jött össze.

A mérkőzés legjobb pillanatai:

