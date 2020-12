A 19 másodperccel a vége előtt még 25-23-as hátrányban lévő Miami Dolphins egy 44 yardos mezőnygóllal fordított a Las Vegas Raiders vendégeként a tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) szombati játéknapján.

A Tampa Bay Buccaneers esélyt sem adott ellenfelének és pontgazdag mérkőzésen győzött.

NFL, 16. játékhét:

Detroit Lions-Tampa Bay Buccaneers 7-47

Arizona Cardinals-San Francisco 49ers 12-20

Las Vegas Raiders-Miami Dolphins 25-26



később:

Baltimore Ravens-New York Giants

Houston Texans-Cincinnati Bengals

Jacksonville Jaguars-Chicago Bears

Kansas City Chiefs-Atlanta Falcons

New York Jets-Cleveland Browns

Pittsburgh Steelers-Indianapolis Colts

Washington Football Team-Carolina Panthers

Los Angeles Chargers-Denver Broncos

Dallas Cowboys-Philadelphia Eagles

Seattle Seahawks-Los Angeles Rams

Green Bay Packers-Tennessee Titans



hétfőn játsszák:

New England Patriots-Buffalo Bills



pénteken játszották:

New Orleans Saints-Minnesota Vikings 52-33

