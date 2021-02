Rövid közjáték szakította meg az 55. Super Bowl-t. A döntő negyedik negyedében egy nem kívánt személy futott a pályára, akiről azóta az is kiderült mi volt a célja.



A NFL döntőjének végjátékában egy rózsaszín tangás fürdőruhába öltözött férfi futott a pályára. Bár a biztonságiak mindent megpróbáltak megtenni annak érdekében, hogy megakadályozzák az akciót, azonban nem jártak sikerrel.



Fotó: Patrick Smith/Getty Images



Az esetről készült felvételeken jól látszik, hogy a trikón ugyanaz a felirat van, ami Kinsey Wolanski fürdőruháján is volt a 2019-es BL-döntőre való berohanásakor. A cél ezek alapján ezúttal is az volt, hogy népszerűsítsék az egyik pornó oldalt, amit az orosz You Tube vlogger, Vitaly Zdorovtskiy üzemeltet.

Sport365.hu - Magára fogadott, zsiráfot venne a pénzből a pornóoldalt népszerűsítő drukker Ahogy arról korábban beszámoltunk az 55. Super Bowl 4. negyedében egy rózsaszín fürdőruhás férfi futott be a pályára. az első hírek arról szóltak, hogy a célja egy pornóoldal népszerűsítése volt, most azonban további részletek is kiderültek az akciójáról.





Az oldal aktivistáinak nem ez volt az első akciójuk, a 2019-ben a Bajnokok Ligája döntőjén, a 2104-es brazíliai világkupán és a 2016-os NBA döntőn is hasonló rendbontással éltek.



A most befutó férfit hamar elkapták, majd bilincsben vezették le a pályáról.

Borítókép: GettyImages

Forrás: dailystar.co.uk