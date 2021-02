Rövid közjáték szakította meg az 55. Super Bowl-t. A döntő negyedik negyedében egy nem kívánt személy futott a pályára, akiről azóta az is kiderült mi volt a célja.



A NFL döntőjének végjátékában egy rózsaszín tangás fürdőruhába öltözött férfi futott a pályára. Bár a biztonságiak mindent megpróbáltak megtenni annak érdekében, hogy megakadályozzák az akciót, azonban nem jártak sikerrel.



Fotó: Patrick Smith/Getty Images



Az esetről készült felvételeken jól látszik, hogy a trikón ugyanaz a felirat van, ami Kinsey Wolanski fürdőruháján is volt a 2019-es BL-döntőre való berohanásakor. A cél ezek alapján ezúttal is az volt, hogy népszerűsítsék az egyik pornó oldalt, amit az orosz You Tube vlogger, Vitaly Zdorovtskiy üzemeltet.



Az oldal aktivistáinak nem ez volt az első akciójuk, a 2019-ben a Bajnokok Ligája döntőjén, a 2104-es brazíliai világkupán és a 2016-os NBA döntőn is hasonló rendbontással éltek.



A most befutó férfit hamar elkapták, majd bilincsben vezették le a pályáról.

Borítókép: GettyImages

Forrás: dailystar.co.uk