A profi amerikaifutball-liga (NFL) 2019-es alapszakaszának legértékesebb játékosa (MVP), a Baltimore Ravensben szereplő Lamar Jackson elkapta a koronavírust, így biztosan nem játszhat a Pittsbugh Steelers elleni vasárnapi csoportrangadón.

A 23 éves irányító pozitív teszteredménye csütörtökön derült ki, azok után, hogy a héten több csapattársa és a klub más alkalmazottja is megfertőződött.



A korábbi pozitív esetek miatt kellett a Steelers elleni meccset a csütörtöki Hálaadás-napi időpontról vasárnapra halasztani, most pedig biztossá vált, hogy a Ravens csereirányítóval lesz kénytelen kiállni a meccsre.



A Baltimore teljesítménye a jó szezonkezdés után visszaesett, csak 6 győzelemmel és 4 vereséggel rendelkezik, s jelen állás szerint nem jutna be a rájátszásba. Ezért is lenne a gárda számára fontos, hogy a 12. játékhét egyik csúcsmeccsén legyőzze a liga egyetlen százszázalékos együttesét, a Pittsburgh-öt.

Kép: Patrick Smith/Getty Images