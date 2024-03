Az észak-amerikai amerikaifutball-ligában szereplő Philadelhpia Eagles elengedte a safety Kevin Byardot, aki a 2023-as idény közepén csatlakozott a csapathoz. A védőjátékos 10 meccsen lépett pályára a Sasoknál, 75 tackle-t, egy interception jegyzett és három levédekezett passza volt. A 30 esztendős Byard 2016 és 2023 között a Tennessee Titanst erősítette, kétszer volt All-Pro játékos, az elengedésével 13 millió dollárt szabadított fel az Eagles a fizetési plafonjából.

A Phillynek viszont így minél előbb safetyt kell találnia, ugyanis ketten maradtak a rosteren Reed Blankenship és Sydney Brown, utóbbi viszont ACL-sérüléséből lábadozik.

A New England Patriots pedig a cornerback J.C. Jacksont vágta ki csapatából, miután októberben megszerezték őt a Los Angeles Chargerstől. A 28 éves védőt 2018-ban a Patriots draftolta, majd 2022 és 2023 között játszott LA-ben. Az előző szezonban nyolc meccsen lépett pályára, 25 tackle-je és 6 levédekezett passza volt.

Az elengedésével 14 millió dollárt szabadíott fel a foxborough-i együttes, amelynek így már 103 millió dollár szabad pénze van a fizetési sapkában, ami a legtöbb az egész NFL-ben.

