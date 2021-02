Az 55. Super Bowl a Tampa Bay Buccaneers fölényes győzelmét hozta. Az együttes ezzel története során másodszor hódította el a Vince Lombardi-trófeát. A találkozót talán minden eddiginél nagyobb felhajtás kísérte, hiszen rengetegen voltak rá kíváncsiak, hogy a 2020-as szezonra átigazoló 43 éves Tom Beadynek sikerül-e új gárdáját is diadalra vinni. Különlegességnek számított, hogy most először női bíró is volt a játékvezetői stábban. A koronavírus járvány terjedése ellenére nézők is lehettek a helyszínen. A szurkolók nagy részét az egészségügyben dolgozók tették ki, akiknek ezzel a gesztussal próbálták meghálálni a szervezők az áldozatos munkájukat. A halftime showban ezúttal a kanadai R&B- és popénekes, The Weeknd teremtette meg a hangulatot. Egy biztos a döntőn az idei év nehézségei ellenére is felejthetetlen hangulat uralkodott, de erről inkább meséljenek a képek!



Fotó: Mike Ehrmann/Getty Images





Fotó: Patrick Smith/Getty Images



Fotó:Patrick Smith/Getty Images



Fotó: Photo by Patrick Smith/Getty Images



Fotó: Mike Ehrmann/Getty Images



Fotó: Kevin C. Cox/Getty Images



Fotó: Patrick Smith/Getty Images



Fotó: Kevin C. Cox/Getty Images



Fotó: Mike Ehrmann/Getty Images



Fotó: Qi Heng/VCG via Getty Images





Fotó: Kevin C. Cox/Getty Images





Fotó: Mike Ehrmann/Getty Images







Fotó: Mike Ehrmann/Getty Images



Fotó: Kevin C. Cox/Getty Images



Fotó: Kevin C. Cox/Getty Images



Fotó: Mike Ehrmann/Getty Images



Fotó: Patrick Smith/Getty Images



Fotó: Mike Ehrmann/Getty Images

Borítókép: Patrick Smith/Getty Images