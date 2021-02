Aaron Rodgers, a Green Bay Packers irányítója lett a tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) legértékesebb játékosa.

A 37 éves játékos, aki főcsoportdöntőig vezette a csapatát, 2011 és 2014 után harmadszor érdemelte ki a legrangosabb egyéni elismerést, rajta kívül ez a bravúr csak Tom Bradynek és a négy elsőséggel rekorder Peyton Manningnek sikerült. Rodgers a 2020-as idényben 4299 yardot passzolt, összesen 48 touchdow-átadást ért el, emellett háromszor maga futott a célterületre.



Az év védője címet 2017 és 2018 után szintén harmadszor zsebelte be Aaron Donald, a Los Angeles Rams passzsiettetője, így a rangsor élén utolérte Lawrence Taylort és JJ Wattot. A 29 éves sztár 45 szerelést mutatott be, köztük 13,5-szer az ellenfél irányítóját döntötte le a lábáról, emellett négy labdavesztést harcolt ki és egyet maga szerzett meg.



Az év támadójának Derrick Henryt, a Tennessee Titans futóját választották, aki a liga történetében nyolcadik játékosként szárnyalta túl a 2000 futott yardot.



Az év visszatérője az az Alex Smith lett, aki 2018 novemberében olyan súlyos lábsérülést szenvedett, hogy az amputáció lehetősége is felvetődött. A Washington irányítója közel két év után tért vissza a pályára, majd a rájátszásba vezette az együttesét.



Az év támadó újonca Justin Herbert, a Los Angeles Chargers irányítója, míg az év legjobb védő újonca Chase Young, a Washington passzsiettetője lett, míg az év emberének járó Walter Payton-díjat Russell Wilson, a Seattle Seahawks irányítója kapta.



Az év edzője címet Kevin Stefanski azzal érdemelte ki, hogy 18 év után rájátszásba vezette a Cleveland Browns csapatát, amely ott 26 esztendő után tudott mérkőzést nyerni.



A Hírességek Csarnokába edzőként Tom Flores, játékosmegfigyelőként Bill Nunn került be, míg a játékosok közül Alan Faneca, John Lynch, Peyton Manning, Drew Pearson, Charles Woodson és Calvin Johnson dicsőült meg, utóbbi mindössze a harmadik, aki 35 éves kora előtt vált halhatatlanná.

