A Baltimore Ravens óriási meccsen 47-42-re nyert a Cleveland Browns otthonában a tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) 14. játékhetének hétfő esti zárómérkőzésén.

A két együttes 98 éves NFL-rekordot állított be azzal, hogy kilenc futott touchdwont ért el, míg a hétfő esti rangadók történetében a harmadik legpontgazdagabb összecsapást játszotta.

Sikerével a Ravens 8/5-re javította győzelmi mérlegét, ezzel versenyben maradt a rájátszásért, míg csoportriválisa 9/4-es mutatóval áll.

