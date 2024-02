Volt idő, nem is olyan régen, amikor Trent Williams azt sem tudta, hogy futballozhat -e valaha. A San Francisco 49ers játékosának öt éve rákos megbetegedéssel küzdött, tumort kellett kioperálni a fejbőréből. Ennek ellenére most a Lake Las Vegas hotel lakója, és 14 éves pályafutása során először Super Bowl-mérkőzésre készül, az ellenfél a Kansas City Chiefs lesz.

"Az egész olyan, mint egy tündérmese – idézi az ESPN Trent Williamset. – Minden életben töltött napomat megköszönök Istennek, különösen köszönöm, hogy annyi munka után hozzásegített átélni ezt a csodát. A betegségemmel küzdve számtalan időt töltöttem orvosi szobákban, az a cél vezérelt, hogy profiként kihozzam a karrieremből, amit csak lehet. Hálás vagyok minden pillanatért, és szeretném kihozni ebből a lehetőségből, amit csak lehet."

A két csapat 2020-as Super Bowl-csatáján (amit a Chiefs nyert 31–20-ra) Trent Williams nem volt a csapatban, 2021-ben szabadügynökként kevés kellett hozzá, hogy továbbálljon San Franciscóból. Maradt, és jól döntött, a 49ers idei meneteléséből is bőven kivette a részét, és készen áll rá, hogy begyűjtse a gyűjteményéből hiányzó egyetlen értékes címet: a Super Bowl-győzelmet.

"Úgy érzem, mintha már eddig is egy álom vált volna valóra, nem is tudom, milyen boldog vagyok, hogy itt lehetek. Bármi is lesz a vasárnapi mérkőzés eredménye, biztosan olyan pillanatokat fogok gazdagodni, amit sosem feledek el."

Fotó: Getty Images / Kevin Sabitus