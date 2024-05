Bár a teljes menetrend csak magyar idő szerint éjfélkor derül ki, az NFL már közzétette, hogy hol rendeznek meccseket az idén Európában.

Az ötödik fordulóban, egész pontosan október 6-án, magyar idő szerint 15:30-tól Londonban, a Tottenham stadionjában Minnesota Vikings-New York Jets találkozó lesz (a Viking pályaválasztásával).

Október 13-án a helyszín ugyanaz, de ekkor a Chicago Bears fogadja a Jaguarst. A jacksonville-iek pedig egy héttel később is Londonban vendégeskednek, hiszen október 20-án már a Wembley-ben fogadják a New England Patriotsot.

Az Egyesült Királyság mellett pedig Németországba is ellátogat az NFL, hiszen Münchenben az Allianz Arénában a Carolina Panthers látja vendégül a New York Giantset november 10-én.

(Fotó: facebook/NFL)

Find your tribe. Rep your team. The NFL London Games are back pic.twitter.com/kx1ykb6Vrg