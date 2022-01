Az észak-amerikai profi amerikaifutball-bajnokságban (NFL) szereplő Houston Texans is menesztette vezetőedzőjét a vasárnap zárult alapszakasz után.

A texasi együttesnél csütörtökön este jelentették be, hogy megválnak David Culleytól, aki csupán egy szezonban irányíthatta a csapatot. A vezetőedző mellett a támadó csapatrészért felelős trénernek, Tim Kellynek is távoznia kell.



A Texans gyengén szerepelt a 2021-es idényben, 13 vereség mellett csupán négy győzelmet aratott.



A héten korábban a Denver Broncos, a Minnesota Vikings, a Chicago Bears, a Miami Dolphins és a New York Giants is kirúgta vezetőedzőjét.



Borítókép: Twitter.com/ Houston Texans