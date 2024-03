Már biztosan nem a Denver Broncos színeiben kezdi meg felkészülést a 2024-es NFL-szezonre Russell Wilson.

A 35 éves, 2013-ban Super Bowl-győztes irányító 2022-ben került a Seattle Seahawks után a Denver Broncos csapatához, amely nagy reményeket fűzött hozzá. Öt évre 245 millió dolláros szerződést írt alá vele, amit azonban most felbontott. Wilson ugyanis a Denverben töltött két szezonm alatt pocsékul teljesített, a klub pedig érhető módon szabadulna tőle, hogy minél több pénzt spóroljon meg. Azzal, hogy még a liga március 13-i kezdete előtt elküldte játékosát, 37 millió dollárt megtakarított, 85 millió dollár "halott pénzt" ugyanakkor így is be kell nyelnie. Ez az az összeg, amelyet a játékosnak a szerződés értelmében ki kell fizetnie a 2024–2025 szezonra, és amely hatással van arra, hogy milyen értékhatárig tud új játékost fizetni a csapat. Russell Wilson 85 millió dolláros "halott pénze" magasan a legtöbb az NFL történetében, a listán őtt Matt Ryan (Falcons, 40.5 millió dollár) és Aaron Rodgers (Packers, 40.3 millió dollár) követi.

Wilson jövőjét illetően nehéz egyelőre mit mondani, a klub és a játékos is a szokásos semmitmondó közleményben intett búcsút egymásnak. Szabadügynökként a Minnesota Vikings vagy a Pittsburg Steelers lehet akár az új csapata.

Fotó: Getty Images / Ryan Kang