A 2023-as NFL szezon lassan a végkifejletéhez ér – jön ugyanis az évadot lezáró és mindenki által várt Super Bowl LVIII. A történelem ismétli önmagát, már ami a párosítást illeti, de hogy kié lesz a Vince Lombardi-trófea, egyelőre nem ismert. Tényekből ettől függetlenül nincs hiány - mi most rögtön az 58. alkalommal kiírt, február 11-én rendezendő Super Bowl alkalmából 58 érdekesnek gondolt információval, statisztikával álltunk elő - a CBS által megalkotott lista magyarosítása következik, szigorúan NEM fontossági sorrendben közzétéve!

1. Kezdjük az alapokkal – a Kansas City Chiefs és a San Francisco 49ers csap össze az 58. Super Bowl-on!

2. Ez a második Chiefs–49ers Super Bowl-derbi – az elsőt, a 2019-es szezont lezáró 54. Super Bowlt a Kansas City nyerte, 31–20-ra.

A két csapat 2019-es mérkőzése a Super Bowlban (a videó a YouTube-ra átkattintva látható):

3. A Chiefs az elmúlt öt kiírásból immáron negyedszer jut be a Super Bowlba. Korábban ehhez hasonló jó szériát mindössze két franchise tudott felmutatni: 2014 és 2018 között a New England Patriots, valamint 1990 és 1993 között a Buffalo Bills.

4. A Chiefs címvédő, tavaly is megnyerte az év legfontosabb meccsét, legyűrve a Philadelphia Eagles-t a Super Bowl LVII-ben. Olyasmire készül, amire 2003–2004-ben volt utoljára példa. Akkor a Patriots nyert egymás utáni években.

5. A Kansas City másik két, az elmúlt fél évtizedben jegyzett Super Bowl-szereplése felemásan alakult. Az említett 2019-es, 49ers elleni sikert követő évadban, 2020-ban a Tampa Bay Buccaneers legyőzte a csapatot, amely egyben Tom Brady rekordot jelentő hetedik és ezidáig utolsó SB-diadala is volt.

6. A 49ers másodszor jutott el a Super Bowlba az elmúlt öt szezon során, és ez a harmadik nagydöntője, ha az utolsó 12 kiírást nézzük. A Chiefs elleni fiaskót megelőzően a 2012-es szezont lezáró Super Bowl XLVII-t bukták el, a Baltimore Ravensszel szemben.

7. Az örökrangsorban a 49ers áll jobban a trófeák terén, öt van a vitrinjében, a KC-nek pedig „csupán” három. Mind az öt Frisco SB-diadal 1981 és 1994 között érkezett, miközben a Chiefs a mostani aranykorszakot megelőzően egyszer, még az 1969-es idény lezárásaként, a 4. Super Bowl-on nyert, a Minnesota Vikings bánatára.

8. A Chiefs sorozatban hatodik AFC-döntőjét vívta két hete – a sorozatban lejátszott konferencia döntők örökrangsorában csak a Patriots van előtte (nyolc alkalommal).

9. A 49ers teljesítménye is impresszív, már ami a konferencia finálékat illeti – sorozatban a harmadik NFC-döntőjén szerepelt idén, és az elmúlt 5 szezonból négyszer is legalább ilyen messzire ért.

10. A Chiefs QB-ja, Patrick Mahomes az első olyan irányító lesz, aki négy különböző Super Bowlon is kezdőként lép pályára, s teszi mindezt 30 éves kora előtt. Az első gyűrűjét, még 2019-ben 24 esztendősen húzhatta az ujjára, s most 28 évesen a harmadik után ácsingózik!

11. Mahomes soha nem látott sebességgel vált a feltörekvő Chiefs-dinasztia arcává – már a harmadik Super Bowl MVP-címét igyekszik bezsebelni idén, lévén 2019-ben és 2022-ben is övé lett ez a trófea is. És természetesen ne feledjük, hogy van két alapszakasz MVP-trófeája is az eddigi hat, kezdőként letudott szezonjában.

"How did he..."



Mahomes had the Bucs players convinced he was a magician in Super Bowl LV pic.twitter.com/lQRXYtjqn9 — NFL Films (@NFLFilms) February 7, 2024

12. Ahogy a 23 éves karriert letudó Tom Brady, úgy Mahomes is sokszor csak önmagához mérhető – a KC irányítója minden más QB-nél több, 6 éves időszak alatt megnyert playoff-meccsel (14) rendelkezik.

13. Mahomes beállította pályafutása egy szezonon belül regisztrált eladott labdáját (17), egy korábban kevéssé jellemző, zaklatottnak nevezhető alapszakasz során – kezdőként letudott szezonjai közül most zárt a Chiefs a leggyatrább mérleggel (11-6). Ugyanakkor a rájátszásra megint megrázta magát, három meccsen vezette győzelemre társait, és nem volt eladott labdája.

14. A Chiefs QB-je sokak szerint egészen más játékot játszik, mint kortársai, merthogy nem csupán a számai kiemelkedőek, de sokszor húz elő lehetetlen szögekből megpasszolt labdákat, avagy kulcsfontosságú, szorult helyzetekből történő meneküléseket. Amíg Brady döbbenetesen precíz meglátásokkal dominálta a legnagyobb meccseket, addig Mahomes akkor tűnik a legjobbnak, amikor tankönyvitől eltérő játékokat old meg játszinak tűnő könnyedséggel, s teszi mindezt a legfontosabbnak tűnő pillanatokban.

15. A Chiefs vezetőedzője, Andy Reid mindössze a negyedik olyan főedző az NFL-történelemben, aki legalább öt Super Bowl-on szerepel csapataival. A kansas-i szerepvállalás előtt Reid vezette az Eaglest a Tom Brady irányította Patriots elleni, végül elbukott 39. Super Bowl-on.

16. 2013-as kinevezése óta Reid 11 szezonból 10-szer is kétszámjegyű győzelmekig vezette csapatait, ráadásul zsinórban 8 AFC Nyugati-divíziós első helynél is jár csapatával. Ha az Eaglesnél eltöltött 14 idényt (1999-2012) is számítjuk, 258 győzelemnél tart (negyedik az örökrangsorban) és 25 playoff-meccset nyert (csak Bill Bellichick tud többet felmutatni ennél az NFL történetében).

Andy Reid’s career head coaching stats:



• 25 seasons

• 258-144-1 regular season record

• 25-16 playoff record

• 20 seasons with a winning record

• 14 division titles

• 2002 AP Coach of the Year

• 4x AFC champion, 1x NFC champion

• 2x SB champ

• Only coach to win 100+… pic.twitter.com/evBx8xhGOC — NFL Stats (@NFL_Stats) February 4, 2024

17. A 49ers vezetőedzője, Kyle Shanahan harmadik próbálkozásra kívánja elhódítani karrierje első bajnoki címét. Először, még az Atlanta Falcons támadókoordinátoraként 2016-ban, majd másodjára már főedzőként, a San Franciscót vezetve, 2019-ben járt karnyújtásnyiara a Vincent Lombardi-trófeától.

18. Mindkét, az imént említett Shanahan-féle Super Bowl hasonló forgatókönyv szerint alakult, mindkét esetben több labdabirtoklásos előnyt adtak le csapatai. Az Atlanta a hírhedt 28–3-as fórról bukott el a Brady vezette Patriots ellen a 2016-os szezon végén, ami azóta is a valaha volt legnagyobb hátrányból történő fordítás a Super Bowlok történetében. Három szezonnal később aztán a Shanahan által gardírozott 49ers 20–10-es előnyről kapott ki Mahomes-tól és a Chiefstől, miután a 4. negyedben 21 megválaszolatlan pontot szerzett riválisa.

19. Shanahan, csakúgy mint Reid, hosszú ideje gyűjti be a dicséreteket, mint az NFL legmegbízhatóbb támadó gépezetének megálmodója és megalkotója. A 49ers az elmúlt 5 szezonból 3 alkalommal zárt a legtöbb pontot szerzők top 5-ös listáján, és négyszer az összyardok top 10-ében.

20. Amennyiben a 49ers legyőzné a Chiefst, odakerülne a Patriots és a Pittsburgh Steelers mellé, a legtöbb Super Bowlt (6) nyerő franchise-ok rangsorának tetején.

A két irányító, Brock Purdy és Patrick Mahomes (Fotó: Candice Ward/Getty Images)

21. A San Francisco az első olyan klub franchise lesz, amely öt különböző kezdő-QB-vel vág neki a Super Bowlnak. Brock Purdy előtt Jimmy Garoppolo (2019), Colin Kaepernick (2012), Steve Young (1994) és Joe Montana (1981, 1984, 1988-89) vezették fináléig, avagy győzelemig a csapatot.

22. Purdy a SB-történelem harmadik legfiatalabb kezdő irányítója lesz – a tavalyi esztendő végén, december 27-én ünnepelte 24. születésnapját.

23. Purdy volt a 262. és egyben legutolsó választottja a 2022-es NFL Draftnak, innen is eredeztethető a "Mr. Irrelevant" becenév is, amit ékes anyanyelvünkre „Mr. Jelentéktelen” fordításban láthatunk, egyre többször. Az egykor kevésre tartott, az Iowa State egyeteméről érkezett irányító Garoppolo és egy korábbi 3. választott, Trey Lance sérülését követően lett a franchise kezdő QB-je.

24. Függetlenül a drafton elfoglalt pozíciójától, Purdy első pillanattól lubickolt a 49ers játékrendszerében, egészen a 2022-es NFC Döntőig vezetve őket tavaly, hogy aztán első, teljes egészében kezdőként letudott idényében MVP-kaliberű idényt produkáljon! Purdy irányításával 21–4 a csapat mérlege – a playoff-meccseket is figyelembe véve, és 44 touchdown passzhoz mindössze 15 interception társult mindeközben.

Have yourself a season, Brock Purdy pic.twitter.com/aUEry9hkW3 — PFF SF 49ers (@PFF_49ers) February 7, 2024

25. Purdy (185 cm és 100 kg) és Mahomes (188 cm, 103 kg) hasonló felépítésűek, és ahogy utóbbi, úgy Purdy is bizonyította, hogy bár nincs mögötte nagy rutin, mégis kiválóan képes megmenteni lehetetlennek tűnő helyzeteket pazar mozgásával, mind a zseben belül, mind pedig azon kívül.

26. A 49ers QB-jának életét persze All-Pro és/vagy Pro-Bowl sztárok sora igyekszik könnyíteni: ebbe a kategóriába sorolható a futó Christian McCaffrey, két elkapó játékos, Deebo Samuel és Brandon Aiyuk, a tight end George Kittle és persze a támadófal egyik oszlopos tagja, Trent Williams.

27. Purdy-t sokszor hasonlítják a Rams legendájához, Kurt Warnerhez is, aki szintén csinnadratta nélkül, radar alatt került a ligába a Northern Iowa egyeteméről, hogy aztán első kezdőként letudott szezonjában minden fontos passz mutatóban vezesse az NFL-t, a playoffban hozza az első fordításos győzelmeit, és nem utolsósorban ő irányítsa a ”The Greatest Show on Turf” névvel illetett támadó egységet a Super Bowl-diadalig.

28. Purdy statisztikailag a leghatékonyabb QB volt az idei szezonban, vezetve a legtöbb yard kísérletenként (9.6), miközben a rangsorok top 5-jében zárt yardok (4 280), TD-k (31) és passer rating terén (113.0) is.

29. McCaffrey, aki a 2022-es szezon közben került a 49ershez a Pantherstől, maga is MVP-kaliberű idényt produkált, összyardokban vezetve az NFL-t 2023-mal (1 459 futott, 564 elkapott yard), nem mellesleg 21 szerzett TD-jével is ligaelső. Ezt a teljesítményt a playoffban is tartani tudta, 188 futott yarddal és négy touchdownnal vétetve észre magát a Frisco két győzelme során.

30. Eközben Kansas City-ben még mindig a tight end, Travis Kelce a kedvenc Mahomes-célpont. A 34 éves játékos sorozatban 8. szezonját fejezi be minimum 900 elkapott yarddal, ráadásul a rájátszásban még egy fokozattal feljebb kapcsolt – 3 meccsen 262 elkapott yarddal és 3 TD-vel.

31. Kelce már NFL playoff-csúcstartó elkapásokban (156), a Ravens elleni főcsoportdöntőn megelőzve a 49ers legendát, Jerry Rice-t. A Hírességek Csarnokába is beválasztott Rice két playoff-kategóriában még közvetlenül maga mögött tudhatja Kelcet: a tight end második elkapott yardok (1 810) és TD-k (19) tekintetében.

Here are Travis Kelce’s year by year stats.



Take a wild guess who showed up uninvited in 2023 and caused his production to go off a cliff?



It’s me. Hi. I’m the problem it’s me. pic.twitter.com/jI35uaHmBB — Three Year Letterman (@3YearLetterman) January 14, 2024

32. A múlt Chiefs csapatai főként sebességre és robbanékonyságra építettek, főleg Tyreek Hillnek is köszönhetően, keresve a hosszú passzokat is. Ám még akkoriban is Kelce volt Mahomes legmegbízhatóbb célpontja, a pálya közepét tarthatatlanul uralva. Az idei szezon második felére megint különösen előtérbe került és fontossá vált Kelce állandósága és stabil keze, merthogy a KC Ifjú elkapói sok, vereségekhez vezető labdaejtést mutattak be. És akkor a büntetéseket érő szabálytalanságaikat még szóba sem hoztuk.

33. Mind a Chiefs, mind pedig a 49ers soraiban tudhat NFL klasszis támadófal-embereket. A 49ers baloldali tackle-je Trent Williams, valamint a Chiefs centere Creed Humphrey és guardja, Joe Thuney egyaránt Pro Bowl-választottak voltak idén.

34. Mindkét főszereplő gyors és fizikális védelemmel bír. A Kansas City a liga 2. legjobb védelmét tudja felmutatni az ellenfeleknek engedélyezett yardok és pontok terén, míg a San Francisco a harmadik helyen zárt a legkevesebb kapott pont kategóriájában. Nem mellesleg a kaliforniaiak 6 állandó kezdő játékosa, köztük Nick Bosa, Fred Warner, Dre Greenlaw és Charvarius Ward egyaránt szerepelt már Super Bowlon.

35. A Reid-Mahomes-éra korábbi éveihez képest sokkal inkább támaszkodott az idei szezonban a Chiefs a védelmére. Ez különösen igaz kijelentés a playoff-menetelésükre nézve, amely során a Steve Spagnuolo-gardírozta egység a Ravens és a Dolphins csapatainak együttesen 17 pontot engedélyezett, és nem mellesleg átlagosan 294 meccsenkénti yardot a riválisainak – 1995 óta ez messze legkevesebb ebben a kategóriában.

36. A Chiefs védelme rögtön a falnál kezdődik, ahol a szupersztár tackle Chris Jones és a másodéves pass rush-ban nagyszerű George Karlaftis ügyködik, együttesen 24 sacket és 54 QB-ütést jegyezve a teljes – playoffban is – szezon.

37. A Kansas City védelmének színvonalát persze az agresszív „hátsóemberek” játéka is emeli – a két cornerback, L'Jarius Sneed és Trent McDuffie, plusz a safety Justin Reid triója az idei évben 15 yard veszteséget hozó szerelést és 27 leütött passzt tud felmutatni.

A Kansas City Chiefs védelem ünnepel a Baltimore Ravens elleni mérkőzésen (Fotó:Mark Goldman/Icon Sportswire via Getty Images)

38. A 49ers legalább ennyire, ha nem még inkább meggyőző a védőoldalon, már-már fojtogatónak nevezhető kontaktokkal operálva. Amíg Bosa idén a tőle megszokottnál talán csöndesebb, Warner és Greenlaw kőkemény ütközéseikkel tartanak rendet középen, mialatt a korábbi Chiefs-cornerback Charvarius Ward a hátsó területeket felügyeli extraklasszismódjára, 23 leütött passzal és 5 interception-nel.

39. Mindkét csapat Top 10-ben zárt az átlagos labdabirtoklási idő tekintetében – ami nem csupán a kiemelkedő védősornak, hanem a remek futójátéknak a jele is.

40. A 49ers alaposan dolgoztatja McCaffrey-t, ugyanakkor ügyesen és kreatívan juttatják labdaérintésekhez Deebo Samuelt is, aki sokszor mozgásból, közvetlenül a fal mögött jut labdához, és nem túl nagy meglepetésre most már konstans módon mindig az NFL legjobbjai közé tartozik az elkapások után hozott yardok kategóriájában.

41. A Chiefs ezzel szemben nem a rutinra, hanem a másodéves Isiah Pacheco futójátékára épít. És bár nem kap annyi labdaérintést, mint McCaffrey, az egyedülállóan erőteljes és demonstratív lépései az óra előrehaladtával általában alaposan megdolgozzák az ellenfél védelmeit.

42. Mahomes további „fegyverei” között lelünk rá az újonc elkapóra, Rashee Rice-ra, aki a szezon második felében vált megbízható célponttá (77,5 %-os elkapási mutató), no és a még mindig fürgeléptű veterán Marquez Valdes-Scantling-re, aki a playoffban több, létfontosságú hosszú passzt is lekapott a levegőben, ráadásul az alapszakaszban is elkapásonként 15 yardot átlagolt.

43. A 49ers Super Bowlig vezető útja nem volt zökkenőmentes, függetlenül az 1. kiemelési cetlitől és az ezzel járó első playoff-körös pihenőtől az NFC-ben. Az esélytelenebb Green Bay Packers sokáig vezetett, hogy aztán Purdy egy utolsó perces TD-vel záruló akciót vezessen, majd a védelem lekapja Jordan Love egyik kései passzát. Ezt követően az NFC-döntőben a Detroit Lions 17 pontos előnyre tett szert, hogy aztán néhány elejtett és eladott labdának, illetőleg egy sikertelen negyedik kísérletnek is köszönhetően az SF fordítani tudjon.

A San Francisco49ers-Detroit Lions mérkőzés összefoglalója (a videó a YouTube-ra átkattintva látható):

44. A Chiefs legfőbb erőssége – túl azon, hogy a nagy téttel bíró meccsekről több tapasztalatuk van – abban rejlik, hogy az ellenfél irányítóját fantasztikusan helyezik nyomás alá. Az ellenfél csapatok passzjátékainak 28 százalékában tudtak QB-nyomást, siettetést, ütést, avagy sacket bemutatni, amivel a második helyen zártak.

45. Ugyan köztudott, hogy Reid beleszól a KC támadójátékának alakulásába, sokak szerint azért kiemelkedő tett a Chiefs újbóli Super Bowl-szereplése, merthogy a 2022-es évad végén a támadásokért felelős edzőjük, Eric Bieniemy távozott a csapattól. Bieniemy volt a támadókoordinátor Mahomes összeskorábbi, kezdőként letudott szezonjában. Helyét a korábbi Chicago Bears-vezetőedző, és ex-Chiefs segítő Matt Nagy vette át.

46. A 49ers és komoly edzői változtatások után jutott ismételten nagydöntőbe. A futójátékért felelő koordinátor Mike McDaniel (azóta Dolphins vezetőedző) és a védelmet irányító edző DeMeco Ryans (a Texans főedzője) egymás utáni szezonokban távoztak. A korábbi ideiglenesen kinevezett Carolina Panthers-edző Steve Wilks alá tartozik már az SF-védelem.

47. A Chiefs keretének újításai között lelhetünk rá az Orlando Brown Jr.-t helyére érkezett bal oldali tackle-re, Donovan Smith-re, a jobb oldali tackle Jawaan Taylor-re, vagy a linebacker Drue Tranquill-re és a passzsiettetésben remek, ámde nemrégiben szezon végét jelentő sérülést szenvedő Charles Omenihura is.

48. A 49ers keretének ismertebb új arcai között találjuk a korábbi 3. draft-választott csereirányítót, Sam Darnoldot, a tavaly az Eagles-szel döntőig jutó defensive tackle Javon Hargrave-et; és a korábbi 2. helyen kiválasztott, novemberben a Washingtontól csereügylet keretein belül megszerzett, passzsiettetésben kiemelkedő Chase Young-ot is.

49. A Chiefs sérültlistájának legnagyobb nevei között találjuk a rutinos futót, Jerick McKinnont, aki a 2022-es Super Bowl-diadalból kulcselkapóként vette ki a részét. Mellette a másodéves elkapó Skyy Moore és a kétszeres bajnok védőfalember Derrick Nnadi sem léphetnek pályára.

50. A 49ers egyik legnagyobb nevű hiányzója a safety poszton bevethető Talanoa Hufanga – a 2022-es All-Pro választott, aki 2022 és 2023 között 7 interception-t jegyzett, még novemberben szenvedett térdszalagszakadást.

51. A 49ers rúgója, Jake Moody harmadik köröskiválasztott volt a legutóbbi NFL Drafton – pozíciójának mindössze a második olyan játékosa az elmúlt 15 évben, aki Top 100-ban kelt el. A legendás Robbie Gould-ot vegyes eredményekkel váltotta, hiszen újonc franchise-rekordot jelentő hosszúságú (57 yard) mezőnygólt szerzett, ám az utolsó 3 SF-meccsen mindig volt legalább egy elhibázott mezőnygól-, vagy extrapont-kísérlete.

Feast your eyes on the Jake Moody hype video that Jake Moody himself said was “really cool” pic.twitter.com/226OpAgbe9 — Sourdeath Sam (@SourdeathSam) February 3, 2024

52. A Chiefs rúgója, Harrison Butker karrierje mind a 7 szezonját a Kansas City kötelékében tudta le – az idei szezonban karriercsúcsot jelentő pontossággal rúgta a mezőnygóljait (33/35, ami 94.3 %-os pontosság), extra pontok terén pedig hibátlan maradt! Nem mellesleg az idei playoff során 7/7 a mezőnygól-mutatója.

53. A Super Bowl LVIII a Las Vegas-szal szomszédos Paradise városában, Nevada államban található Allegiant Stadium-ben kerül megrendezésre. Az államban soha korábban nem rendeztek még SB-t – a 2020-ban megnyitott létesítmény a Las Vegas Raiders otthona.

54. A kezdőrúgást magyar idő szerint hétfő hajnali 0 óra 30 perckor végzik el.

55. A Super Bowl LVIII kis hazánkban az Aréna 4 sportcsatornáján lesz látható, elviekben helyszínen tartózkodó kommentátori csapattal.

56. Érdekesség lehet, hogy a tengerentúlon a Nickelodeon speciális, gyerekeknek szóló közvetítéssel készül a legkisebbeknek – az adásban olyan kedvelt gyermekműsorok animált sztárvendégei kerülnek majd elő, mint a Spongyabob avagy a Dóra a felfedező egyes karakterei. "

57. A Chiefs majd az amúgy hazai mezének számító vörös felszerelésében lép pályára, amelyet a 49ers fölött aratott Super Bowl-győzelem során is viseltek. A San Francisco a hazai mezének számító fehér uniformisát ölti majd magára vasárnap. Érdekesség, hogy a legutóbbi 19 Super Bowlon 16 győzelem és 3 vereség a mérlege a fehér mezt viselő csapatoknak.

58. Az esemény angol nyelvű kommentátorai majd Jim Nantz (play-by-play), Tony Romo (szakértő), Tracy Wolfson és Evan Washburn (pályaszéli riporterek), Jay Feely (speciális egységek elemzője) és Gene Steratore (szabályelemző) lesznek. A félidei show főszereplője ezen a las vegas-i vasárnapon nem más, mint a Grammy-díjas R&B énekes, Usher!

Mindenkinek jó szórakozást a fináléhoz, remélhetőleg a várakozásoknak megfelelő, végletekig kiélezett párharc dönti majd el, hogy végül Kansas City-be, avagy San Francisco-ba kerül-e a Lombardi Trophy!

(Borítókép: Jamie Squire/Getty Images)