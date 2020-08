Nézők előtt kezdheti meg a tengerentúli amerikaifutball-liga (NFL) következő idényét a címvédő Kansas City Chiefs.

A klub hétfőn közölte, hogy az első három hazai meccsén - a koronavírus-járvány ellenére - 22 százalékos kihasználtságig beengedi a szurkolókat az Arrowhead Stadionba, ami mérkőzésenként 17 ezer nézőt jelent.



Így a szeptember 10-én esedékes szezonnyitón is ennyien lehetnek jelen a Houston Texans ellen, majd a New England Patriots és a Las Vegas Raiders ellen is.



A lelátó nagy része így is üres marad.



Fotó: Ronald Martinez/Getty Images



Az NFL-ben szokásos módon a találkozók előtt grillezős-sörözős bulikat is megtarthatják a parkolóban. A bejutásnál előnyt élveznek a bérletes szurkolók, az arénában csak maszkban lehet majd tartózkodni.

Kansas Cityben naponta mintegy 500 új koronavírus-fertőzöttet regisztrálnak.

Borítókép: Jamie Squire/Getty Images