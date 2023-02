A Mavericks sztárja, Luka Doncic valóra váltotta egy a végtagjait elvesztő fiú álmát.



Az NBA-játkos Luka Doncic nemrég egy végtagsérült fiút lepett meg alapítványán keresztül, amely a gyermekek egészségéért és jólétéért küzd.



A játékos egy Chace edzésén jelent meg, ahol egy aláírt mez mellett az All Star Gálára szóló jegyeket is átadott a fiúnak. A tinivel először az osztálytársai tudatták, hogy ott lehet az All Star Gálán, ekkor azonban még nem tudta, hogy kedvenc játékosa, Luka Doncic is felbukkan a teremben.



„Meg kell mondanom, elvesztettem a kezeimet és a lábaimat, de soha nem veszítettem el a reményt. Ez a legcsodálatosabb dolog, ami valaha történt velem" – mondta Chase a meglepetést követően.



A találkozó után Doncic átadta az általa hozott ajándékokat a fiúnak, majd a lábprotézisét is aláírta.

Borítókép: Instagram.com/lukadoncicfoundation