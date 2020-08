Hivatalossá vált, hogy három nap szünet után szombaton folytatódik az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) rájátszása.

A liga és a játékos-szakszervezet pénteken jelentette be a megállapodást.



A küzdelmek szerdán szakadtak félbe, miután az alapszakaszgyőztes Milwaukee Bucks jelezte, bojkottálja az Orlando Magic ellen párharc ötödik mérkőzését.



A wisconsini együttes így tiltakozott az ellen, hogy az állam Kenosha nevű városában rendőrök több lövéssel súlyosan megsebesítettek egy fekete férfit vasárnap este. Ezt követően az összes szerdai, majd a következő két nap találkozóit is elhalasztották.



Az NBA rájátszása a floridai Disney World szórakoztatóközpontban zajlik, zárt kapuk mögött, teljes elszigeteltségben, egy úgynevezett "buborékban".



Borítókép: Kevin C. Cox/Getty Images