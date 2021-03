Harrison Barnes-nak a dudaszó pillanatában dobott, szenzációs triplájával nyert a Sacramento Kings a vendég Cleveland Cavaliers ellen az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) szombati játéknapján.

A mérkőzés vége előtt 1.6 másodperccel még a Cavs vezetett 98-97-re, ekkor a 36 pontos De'Aaron Fox saját alapvonaláról gólpasszt adott Barnes-nak, aki elkapta a húszméteres átadást, és két védőt túlugorva győztes kosarat szerzett.



Harrison Barnes knocked down a turnaround 3-pointer at the buzzer to lift the Kings over the Cavaliers, 100-98. Barnes finished the game with 16 points and 1...