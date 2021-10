Tűzriadó miatt félbeszakadt Memphisben a címvédő Milwaukee Bucks első felkészülési meccse az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) előszezonjában.

A hazaiak kedden három negyed után 87-77-re vezettek, amikor megszólaltak a vészcsengők a FedExForumban, és a rendezők kiürítették a csarnokot. Nem sokkal később kiderült, hogy a téves riasztást egy meghibásodott automata tűzoltó berendezés váltotta ki egy közönségtől elzárt területen.

