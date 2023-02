Ritka jeleneteknek lehettek tanúi azok, akik végigkövették a Minnesota Timberwolves és az Orlando Magic összecsapását.

A találkozó harmadik negyedében Mo Bamba és Austin Rivers kerültek összetűzésbe a Magic kispadja előtt, majd pár ököllel leadott ütés után már több játékos és az edzői stáb tagjai is bekapcsolódtak a bunyóba.

A játékvezetőnek végül sikerült véget vetni a tömegverekedésnek, ezt követően pedig öt játékost állított ki, két Magic és három Wolves játékost.

A mérkőzést végül az Orlando Magic nyerte, 120-127-es végeredménnyel.

A játékosok büntetéséről még nem döntöttek, de várhatóan eltiltást kapnak majd a cselekedetért.

AUSTIN RIVERS AND MO BAMBA GET INTO IT pic.twitter.com/kUFYXgPvI5