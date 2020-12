A Dallas Mavericks több mint ötven pontos győzelmet szerzett a Los Angeles Clippers otthonában az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) vasárnapi játéknapján.

A vendégek már a mérkőzés közepén 77-27-re vezettek, ami minden idők legnagyobb félidei különbsége két csapat között az NBA-ben. A texasiak szlovén ásza, Luka Doncic 24 pontot dobott, míg a Clippers sztárjai közül Kawhi Leonard nem játszott, miután az előző meccse után egy ütközés miatt nyolc öltéssel varrták össze a száját, míg Paul George a kispadról nézte végig a második félidőt.



A tavaly nagydöntős Golden State főként Stephen Curry 36 pontjával nyert Chicagóban, a Warriors háromszoros NBA-bajnoka megszerezte karrierje 2500. tripláját, az örökranglistán pedig csak Ray Allen (2973) és Reggie Miller (2560) előzi meg őt. Curry - aki egy szombati edzésen sorozatban 105 hármast dobott be - ugyanakkor klubcsúcsot döntött azzal, hogy egyhuzamban a 64. büntetőjét is értékesítette. Eddig Rick Barry tartotta 60-nal a Warriors rekordját 1976 óta.



A címvédő Los Angeles Lakers magabiztos győzelmet aratott a vendég Minnesota felett, a kaliforniaiaknál 18 pontot szerző LeBron James 1260. mérkőzésén jutott el legalább 10 pontig, ezzel utolérte az örökranglista negyedik helyén Kevin Garnettet.



Az Indiana Pacers 2013, az Orlando Magic pedig 2009 óta először kezdte a szezont 3/0-ás mérleggel, míg a játéknap meglepetését a New York Knicks szolgáltatta, amely húszpontos különbséggel múlta felül az elmúlt két alapszakaszt megnyerő Milwaukee Bucksot.

A mérkőzés összefoglalója:

Check out highlights as Luka Doncic and the Dallas Mavericks take on Paul George and the LA Clippers.#NBAHighlights #NBA Subscribe to ESPN+ http://espnplus....