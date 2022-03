Nyugtalanító hírt kapott orvosaitól az NBA egykori szupersztárja Shaquille O’Neal.

A volt kosárlabdázót alvási apnoéval diagnosztizálták, amely egy súlyos alvászavar. A kór következtében a betegek légzése többször is leáll, így akár életveszélyes állapot is felléphet náluk.



"Amikor visszamentem az orvoshoz, volt néhány dolog, amit még nem is tudtam" - árulta el O'Neal a GQ-nak adott közelmúltbeli interjújában, miután sok éves kihagyás után újra elment orvosához.



„Azt mondták nekem, hé ember alvási apnoéd van, ami magas vérnyomást és agyvérzést okozhat, tehát meghallhatsz. Szóval most egy alvógéppel kell aludnom.” – mesélte a diagnózisról.



Nem ez volt az egyetlen probléma azonban, amit megállapítottak a legendás játékosnál.



„Azt mondták, fájdalomcsillapítót szedsz tesó? A veséid gyengék, így nem használhatsz több fájdalomcsillapítót.”



„De én a fájdalomcsillapítóktól függtem. Nem voltam függő, de bizonyos napokon, amikor nem bírtam mozogni, csak bekaptam egyet-kettőt, hogy jobban legyek. De most már nem. Van egy Normatec gépem, amit a lábamra teszek. Ezt csinálom. Amikor elfáradok, vagy repülés után dagadni kezd a lábam, csak beülök a gépbe vagy a pezsgőfürdőbe, és próbálok nyújtózkodni” – fejtette ki.



"Tényleg ki kellett lépnem. Amikor megcsap az a három betűs szó, ami d-vel kezdődik és e-vel végződik (a halál szó angolul, azaz die) akkor megváltoznak a dolgok."



Forrás: marca.com



Borítókép: Jonathan Bachman/Getty Images