A Phoenix Suns magabiztosan nyert a vendég Detroit Pistons ellen, ezzel klubcsúcsot jelentő, sorozatban 18. győzelmét aratta az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA).

Az arizonai csapatban ezúttal a cserék remekeltek, összesen 48 pont "érkezett" a kispadról, Cam Johnson és Cameron Payne is 19 pontot szerzett.



A Suns október 27. óta nem kapott ki, az NBA-rekordot a Los Angeles Lakers tartja, amely 1971. november 5. és 1972. január 7. között egymást követő 33 találkozón diadalmaskodott.





