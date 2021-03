Az egykori NBA-sztár a pankrációban is kipróbálta magát, de könnyen lehet, hogy erre a mérkőzésre nem jó szívvel gondol majd vissza.



A Los Angeles Lakersszel és a Miami Heattel is bajnoki címet szerző kosaras ezúttal egy gálán vett részt, ahol neves pankrátorokkal mérte össze tudását.

„Nem vagyok profi pankrátor, korábban még meccsem se volt. Sok mozdulat van azonban az arzenálomban. Nem vagyok akrobatikus, nem fogok leugrani a kötelekről. Hatalmi játékot képviselek majd” – mondta az összecsapás előtt a kosárlabdázó.

Annak ellenére, hogy Shaq csapata végül nyerni tudott, a játékosban maradhatott némi tüske, ugyanis a profi pankrátor, Cody Rhodes, hatalmas lendülettel küldte padlóra őt. Pontosabban fogalmazva, két a ringen kívül elhelyezkedő asztalra, ami az ütés hatására azonnal összedőlt.

Please send our condolences to the tables #AEWDynamite pic.twitter.com/OFY9v94zWw

Az eset után az NBA óriását egy mentőautóba kísérték, ahol percekig feküdt egy hordágyon, akkor azonban, amikor az esemény kommentátora meglátogatta volna, már hűlt helye sem volt.

Cracking up at Shaq having to bend his knees so they could close the ambulance door pic.twitter.com/T7blaZWLVY