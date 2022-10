A játékos 2019-ben a draft egyik legérdekesebb játékosaként volt beharangozva, ugyanis az NBA valaha volt legmagasabb játékosának, Manute Bolnak a fia.

Végül három év elteltével, csupán 57 meccset tudhat a háta mögött, ezeken pedig 2,7 pontot, 1,2 lepattanót átlagolt, 6,2 perc alatt.

Az előző szezonban a draftoló csapata, a Nuggets megpróbálta elcserélni, de a lábsérülése miatt megbukott az orvosi vizsgálaton. Később sikerült nekik a Celticshez küldeni, ők pedig nemsokára tovább is passzolták a Magichez.

Hiába a hányatatott kezdés, az Orlando nem mondott le Bol Bol-ról, aki most 22 éves és 218 centi magasan alig 100 kilós, karfesztávolsága pedig egészen elképesztő, 234 centiméter. Tulajdonságainak hála egyszerre képes irányítóként és kiscsatárként is szerepelni.

„Bol Bol egy szörny! Soha senkit nem láttam még így játszani!” – mondta a Magic játékosa, Terrence Ross.

Bol Bol goes 7/7 from the 3pt line pic.twitter.com/kYYLdLNrNo