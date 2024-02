Megsérült Deandre Ayton: a Portland centere a Kevin Love-val történt ütközést követően esett rá jobb kezére, és bár az első negyed után a másodikban még játszott, a félidőt követően ugyanakkor már nem tért vissza a pályára. Chauncey Billups elárulta, hogy a röntgenfelvételek nem mutattak törést, ám első számú magasembere komoly fájdalmakra panaszkodik. A center kiválása rövid, és még inkább hosszú távon is érzékenyen érintheti a Trai Blazerst.

kevin love and deandre ayton are both on the ground and shaken up because of the NBA’s barbaric charge rule pic.twitter.com/f9HncVxwpJ