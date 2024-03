Cleveland Cavaliers-Boston Celtics (01:30)

A Boston Celtics öt mérkőzéses idegenbeli túrára készül, melyen rögtön az első lehet a legnagyobb kihívás - ha van még olyan Joe Mazzulla csapatának. A keleti főcsoportban éllovas Kelták ellenállást nem tűrő játékot mutatnak az elmúlt időszakban, tizenegy mérkőzés óta veretlenek, 48-12-es mérleggel övék a liga legjobb mutatótja, s legutóbb megsemmisítő, 140-88-as verést mértek a Golden State Warriorsra. A Celtics ráadásul csúcsot is döntött, ugyanis az első csapat lett, amely egy szezonban három mérkőzését is legalább ötven ponttal nyerte. Sok-sok statisztikában a legjobb a Boston, Jaylen Brown és Jayson Tatum is parádés formában kosárlabdázik az elmúlt hetekben, s a Cavaliers ellen kis túlzással az első kiemelést is bebiztosíthatják (ha eddig még nem tették volna meg). A keleti konferenciában harmadik Cleveland legutóbb kikapott a New York Knickstől, s az All Star-szünet előtt ugyan ők is kimagasló formában voltak, az utóbbi időszakban ez már nem mondható el róluk. A két gárda eddigi két mérkőzését egyaránt a Celtics nyerte, most triplázásra készülnek és folytatnák a győzelmi szériájukat, amire minden esélyük megvan, hiszen tőlük továbbra is csak Kristaps Porzingis nem bevethető, míg a hazaiaknál Donovan Mitchell és Max Strus biztosan nem lesz, de Caris LeVert és Isaac Okoro játéka is kérdéses.

.@celtics have won 11 games in a row.



Boston is 7-3-1 ATS in those games.



Celtics -8.5 at Cavaliers.pic.twitter.com/EcFqdUXdtB — John Ewing (@johnewing) March 5, 2024

Denver Nuggets-Phoenix Suns (04:00)

A címvédő Denver Nuggets hasonlóan jó formát mutat mint a Boston Celtics, bár annyira azért nem. Az ő veretlenségük hat mérkőzés óta tart, de a Miami Heatet és a Los Angeles Lakerst is felülmúlták ebben az időszakban. A Phoenix Suns kicsit szenved az utóbbi időszakban, kettő meccset buktak zsinórban, és az előző hat találkozójukból négyet elveszítettek, ráadásul megint ugyanaz a probléma kezd előjönni, ami az elmúlt években: a Kevin Durant, Bradley Beal, Devin Booker hármas még nem játszott együtt 30 meccset sem, ezúttal Bookernek vannak bokaproblémái. A Nuggets 24-5-ös mérleggel áll hazai pályán, és minden csapat tudja, mennyire nehéz is játszani Denverben. A nyugati főcsoportban ugyan a Minnesota Timberwolves és az Oklahoma City Thunder is még egy meccses előnyben van előttük, de nem biztos, hogy ez az alapszakasz végén is így marad. A két gárda december 1-én játszott egymással legutóbb, akkor a Nuggets 119-111-re győzött.

Az NBA keddi játéknapjának további mérkőzései (magyar idő szerint):

Charlotte Hornets-Orlando Magic (01:00)

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers (01:00)

Miami Heat-Detroit Pistons (01:30)

New York Knicks-Atlanta Hawks (01:30)

Toronto Raptors-New Orleans Pelicans (01:30)

Houston Rockets-San Antonio Spurs (02:00)

Dallas Mavericks-Indiana Pacers (02:30)

