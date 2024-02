Indiana Pacers-New Orleans Pelicans (01:30)

Home-and-home párharcra készül ez a két csapat, vagyis előbb az Indiana Pacers otthonában, majd New Orleansban feszülnek egymásnak a felek. A Pelicans kedden megszakította két mérkőzés óta tartó vereségszériáját azzal, hogy 115-92-re nyert a New York Knicks ellen, a Murphy, Ingram, Williamson trió együtt 71 pontot dobott, így a Pacersnek kiemelten kell figyelnie erre a hármasra. Az Indiana hétfőn 130-122-re kikapott a Toronto Raptorsszal szemben és így végeszakadt három meccses sikerszériája, noha Bennedict Mathurin karriercsúcs napot tartott azon a párharcon, 34 pontot dobott. A vendégek részéről CJ McCollum játékára nem lehet számítani, míg a hazaiaknál Aaron Nesmit kérdéses, Doug McDermott viszont biztosan nem áll majd rendelkezésre.

Toronto Raptors-Dallas Mavericks (01:30)

Szívszaggató vereséget szenvedett el a Dallas Mavericks a Cleveland Cavaliers otthonában, az idegenbeli túrájukat most Torontóban folytatják, az a Raptros ellen, amely ugyan már félszemmel a következő idényre figyel, azért mégis csak három meccses győzelmi sorozatot tudnak maguk mögött. Luka Doncic 45 pontot dobott a Cavs ellen, de ez mit sem ért, hiszen Max Strus hihetetlen félpályás kosara végül a Cleveland győzelmét eredményezte, úgyhogy van mit kijavítani, pláne, hogy a Dallas január eleje óta nem kapott ki back-to-back, most pedig már kétszer is zsinórban. A hazaiak részéről Jakob Poeltl és Markquis Nowell biztosan nem lesz, a vendégektől Dante Exum nem bevethető. Doncic esetében pedig megint nagy meccsre lehet számítani, ugyanis a szlovén varázsló ma ünnepli 25. születésnapját.

Happy 25th birthday to Luka Doncic.



Will he win MVP this season!? pic.twitter.com/tbDNQ7RbEz — theScore (@theScore) February 28, 2024

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers (02:00)

A Cavaliers továbbra is nagyon meggyőző és őrzi második helyét a keleti főcsoportban, ráadásul az extra lendület is mellettük lesz, hiszen nem akármilyen győzelmet könyveltek el a Dallas ellen. Max Strus 21 pontot dobott, ebből az utolsó percekben 4 triplát jegyzett, szóval neki is meglesz a motivációja. A Cavs részéről Ty Jeroma és Tristan Thompson biztosan nem lesz. A Bulls egyik legfőbb problémája, hogy nem tudnak kiegyensúlyozottak maradni, az előző négy meccsükből is hármat elbuktak, ráadásul legutóbb a liga leggyengébb csapata, a Detroit Pistons ellen szenvedtek vereséget. A Chicagoból Torrey Craig térdsérülés miatt nem bevethető. A szezon során már háromszor játszottak egymás ellen, mindhárom találkozót a Cleveland nyerte.

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies (02:00)

A Timberwolves is back-to-back meccsre készül, az elsőt 114-105-re nyerték a San Antonio Spurs ellen kedden. A Minnesota a szezon egyik legnagyobb meglepetésre, talán még a rajongók sem számítottak arra, hogy az idény féltávjánál vezetik majd a nyugati konferenciát, de evés közben jön meg az étvágy. Ráadásul a Spurs elleni sikert a legjobbjuk, Karl-Anthony Towns nélkül jegyezték, hazai pályán pedig impozáns, 21-6-os mutatóval büszkélkednek. A dominikai kosaras játéka személyes okok miatt még ma is kérdéses, Jaylen Clark biztosan nem áll majd rendelkezésre, a vendégektől pedig Luke Kennard, Brandon Clarke, Scotty Pippen, Desmond Bane, Marcus Smart és Ja Morant sem lesz, szóval minden szempontból a Timberwolvesnak áll ez a párharc.

Denver Nuggets-Sacramento Kings (03:00)

A címvédő sorozatban hármat nyert, jelenleg 39-19-es mérleggel állnak, hazai pályán pedig csak ötször kaptak ki. Nikola Jokics újra MVP-formában játszik, 26,1 pontot, 12,3 lepattanót és 9,3 asszisztot átlagol meccsenként, de Jamal Murray is extra teljesítményekre képes az elmúlt időszakaban. A nyugati harmadik a hetediket fogadja, a Kings ráadásul legutóbb kikapott a Jimmy Butlert is nélkülöző Miami Heat ellen. Sok pontra lehet számítani, mert mindkét gárda szép számmal szórja a kosarakat, de az esélyesség egyértelműen a Denver mellett van.

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers (04:00)

Ha az elmúlt 14 meccset vizsgáljuk, mint múltbeli minta, egyértelműen a Clippers a jobb a párharcban, ugyanis 12-t megnyertek, de az előző háromból kettőn a Lakers diadalmaskodott. Ráadásul LeBron Jamesék ugyan múlt héten kikaptak a Phoenix Sunstól és a Golden State Warriorstól is, azért tízből hét mérkőzést behúztak, és a csapat sztárja is egyre jobb formában játszik. A Clippers a negyedik nyugaton, ellenfelük a tizedik, és Tryonn Lue csapata az elmúlt két hónapban az egyik legjobb egység volt az NBA-ben, hazai pályán pedig 20-7-es mérleggel állnak. Fontos hiányzó egyik oldalon sincs.

Tonight's NBA Slate



Jokic and Sabonis, each coming off 3-straight triple-doubles, face off in Denver

Luka Doncic, the NBA's scoring leader at 34.5 PPG, takes on Toronto

Lakers vs. Clippers in the battle of LA



ESPN, NBA App

https://t.co/j7XaSJWBOj pic.twitter.com/6K3hveTCbS — NBA (@NBA) February 28, 2024

(Borítókép: Ronald Martinez / Getty Images)