Boston Celtics-Dallas Mavericks

Mindkét csapat nagy formában van, a Celtics továbbra is vezeti a keleti főcsoportot, 46-12-es mérleggel az egész liga legjobb formában lévő gárdája, egymás után kilenc győzelmet számolnak és szinte már behozhatatlan előnyük van a Cavs-Bucks kettős előtt. A Mavericks is jó időszakon van túl, mégha az elmúlt meccseken ebbe két vereség is belecsúszott a Pacers és a Cavaliers otthonában, de a Doncic-Irving duó extrábbnál extrább teljesítményeket rak le az asztalra. A Dallas a nyugati konferencia hetedik helyen áll jelenleg, nagyon kellenének nekik az ilyen bravúrsikerek, hogy a top 6-ban végezzenek, viszont ehhez kell a szlovén klasszis teljesítménye is, mert máskülönben nehéz lesz Bostonban meglepni ezt a Celticset.

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks

A Bucks a Timberwolves legyőzése óta megtáltosodott, egymás után négy győzelmet számolnak, nyertek a Philadelhpia ellen is, és oda-vissza hozták a papírformát a Hornets ellen, egy újabb sikerrel pedig át is vehetik a második helyet, amennyiben a Cleveland nem nyert Detroitban. Sok szempontból is Doc Rivers gárdájának áll ez a párharc, a Bulls továbbra is nagyon inkonzisztens, sok a sérültjük, még mindig nincs Lonzo Ball, Zach LaVine és Toney Craig sem, míg Caruso játéka is kérdéses. A Bucks úgy fest, megtalálta identitását és a játékát, felfelé ívelő formát mutatnak, erre pedig alapozhat a Milwaukee, amely szépen kihasználta és továbbra is kihasználhatja a Cleveland Cavaliers botladozását.

Az NBA pénteki játéknapjának mérkőzései (magyar idő szerint):

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers (01:00)

Philadelhpia 76ers-Charlotte Hornets (01:00)

Boston Celics-Dallas Mavericks (01:30)

Toronto Raptors-Golden State Warriors (01:30)

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers (02:00)

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings (02:00)

New Orlaens Pelicans-Indiana Pacerss (02:00)

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks (04:00)

Los Angeles Clippers-Washington Wizards (04:30)

(Borítókép: Tom Pennington/Getty Images)