Golden State Warriors - Milwaukee Bucks (04:00)

Két, alapvetően a bajnoki címre pályázó csapat találkozik egymással, amikor a Milwaukee Bucks (41-21) a Golden State Warriors (32-28) vendégeként kezdi meg kaliforniai körútját. A két franchise idei első csörtéjét a Bucks nyerte (129-118-ra, saját közönsége előtt), ugyanakkor az elmúlt hetekben a Warriors a szebbik arcát mutatja, és ez még akkor is igaz, ha Bostonban brutális pofonba szaladtak bele, amit most igyekeznének javítani.

Ez persze igaz a Bucksra is, akik bár döccenősen kezdték a Doc Rivers-érát, ám legutóbbi 6 meccsüket megnyerték, ráadásul legutóbb a Clipperst Antetokounmpo és Middleton hiányában fektették két vállra. A liga negyedik legjobb támadórátáját hozó Milwaukee elsősorban a védőmunka feljavulása miatt tűnik újra aranygyűrű-várománysnak: a liga utolsó harmadából immáron a középmezőnybe keveredtek a védekezésiráta terén, s utolsó 3 meccsük egyikén sem kaptak 115 pontnál többet. Ha a „Görög Szörny” játékra jelentkezik, a Golden State támadójátékát is szétkaphatják.

A Warriors a nyugati utolsó Play-In helyen áll, és egy megalázó, 52 pontos, Celtics elleni vereség után igyekszik javítani megítélésén, ráadásul úgy, hogy Brandin Podziemski és Klay Thompson pályára lépése is kérdőjeles. A Warriors él-hal a tripláival: a harmadik legtöbbet dobják rá a ligában távolról, a 8. legjobb százalékkal, ám ha ez utóbbi nem tud magasan (40% környékén) maradni, akkor jönnek a problémák. Legfőképpen azért, mert a védőtérfélen csak tizennyolcadik védekezőráta terén a GSW, és csak a 25. helyen szerénykednek a gyűrű közelében kierőszakolt elhibázott dobások mutatójában, ami a Bucks ellen komoly kalamajkát, és akár vereséget is eredményezhet.

Az Orlando a ligautolsó Washington ellen folytatná remeklését (utolsó 10 meccsükből 8-at nyertek), a Cleveland pedig neves hiányzói ellenére a Boston-verés után a vezére nélküli Atlantát tanítaná móresre. Az LA Clippers feledtetné a Milwaukee-ban elszenvedett vereséget, a Philly pedig bár továbbra is Embiid-mentes, ám a Memphist igyekszik lerendezni saját közönsége előtt. A Chicagóra nehéz túra vár a hullámzó, ámde mindenkire veszélyessé válni képes Utah vendégeként, az OKC Thunder pedig a Portland vendégeként igyekszik túljutni a Lakerstől elszenvedett 8 pontos vereségen. Ha már LA Lakers: Lebron Jamesék azt a Sacramentót fogadják, akik hiába verték a Nyugati első Minny-t, képesek voltak elszórni egy 22 pontos előnyt a Bulls nagy örömére.

Washington Wizards - Orlando Magic (01:00)

Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers (01:30)

Houston Rockets - Los Angeles Clippers (01:30)

Philadelphia 76ers - Memphis Grizzlies (01:30)

Utah Jazz - Chicago Bulls (03:00)

Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder (04:00)

Los Angeles Lakers - Sacramento Kings (04:30)



