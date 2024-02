Denver Nuggets-Miami Heat

Az előző szezonban ez a két csapat vívta az NBA nagydöntőjét, melyben a Denver Nuggets 4-1-re múlta felül a Miami Heatet. Egyik gárda sem lett rosszabb azóta, sőt az ezúttal vendégségbe érkező Miami az egyik legveszélyesebb ellenfél jelenleg a ligában, az előző 11 meccsükből 9-et nyertek, mindezt úgy, hogy több meccsen sem állt a rendelkezésükre Jimmy Butler, Terry Rozier vagy Tyler Herro, most csak utóbbi, aki nem lesz bevethető. A címvédő és nyugati-harmadik Denver, amely 40-19-es mérleggel áll, szintén félelmetes formában az utóbbi időszakban, jelenleg zsinórban négy győzelemnél tartanak, ebben pedig kiemelt szerepe van a tavalyi MVP-nek, Nikola Jokicsnak, aki tripla-dupla átlagot jegyez az elmúlt mérkőzéseken. A szerb klasszis jó úton jár, hogy négy év alatt harmadjára legyen az NBA legértékesebb játékosa. A Heat ugyan a döntőben egy győzelemre jó volt a Nuggets ellen, de összességében az előző 11 párharcukból 10-et a Denver nyert, ma is ez lehet a papírforma, kérdés Butleréknél lesz-e extra motiváció.

New York Knicks-Golden State Warriors

A Golden State Warriros jelenleg a tizedik, még play-inn helyen áll a nyugati főcsoportban, de nem engedhetnek meg botlásokat, ha ott szeretnének lenni a rájátszásban. Ennek megfelelően is telejsítenek, az előző 10 csatájukból nyolcszor győztesként hagyták el a parkettet, legutóbb 123-112-re diadalmaskodtak a Washington Wizards ellen, melyen Klay Thompson 25 pontot dobott. A GSW Andrew Wiggins és Gui Santos nélkül várja a csütörtöki meccset, melyen a keleten negyedik Knickshez látogatnak. A new yorki csapat kisebb formavisszaesést produkált az elmúlt két hétben, nyolc meccsükből csak kettőt tudtak megnyerni, kedden a New Orleans Pelicans is győzött ellenük. Decemberben már láttuk ezt a párharcot, szintén a Nagy Almában, akkor 38 ponttal nyert a Knicks, amelyben most Julius Rande és OG Anunoby sem áll majd rendelkezésre, míg Brunson játéksa kérdéses.

Los Angeles Lakers-Washington Wizards

A Los Angeles Lakers heroikus fordítás mutatott be a los angelesi derbin, 21 pontos deficitet dolgoztak le az utolsó negyedben a Clipersszel szemben. A Wizards már holtversenyben a liga leggyengébb csapata a Detroit Pistonsszal együtt, midnkettejüknek 9 győzelmük van. A fővárosi gárda 12 meccset bukott zsinórban, s mivel az aranysárga-lila mezes együttes hazai pályán játszik, több szempontból is LeBron Jamesék is a párharc favoritjai. Decemberben oda-vissza nyert a Lakers a Wizards ellen, most meglehet a mesterhármas, amire minden esélyük megvan, ráadásul csak 3 és fél meccsre vannak a már playoffot érő ötödik és hatodik helytől. LeBron Jamesre érdemes lesz odafigyelni, aki jelenleg 39,960 pontnál jár karrierje során, 40-re a mágikus 40,000-től.

