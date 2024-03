Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers (19:00)

Sok párharc esetében elmondtuk már, ha Joel Embiid egészséges lenne ez is egy komoly rangadó lehetne, így viszont könnyedén sima hazai sikert hozhat. A nyugati főcsoportban nyolcadik Dallas Mavericks nagyarányű 138-110-es vereséget szenvedett pénteken a Boston Celticstől. Noha Luka Doncic idei 12. tripla-dupláját jegyezte, a csapat nem muzsikált jól, a szlovén klasszis teljesítménye pedig magában ne mvolt elegendő. Négy idegenbeli meccs után játszik újra otthon a Mavs, és mivel három vereséget is elkönyveltek az elmúlt időszakban így jókor jön a "váltás", ráadásul a több sebből is vérző 76ers ellen kötelező lenne a győzelem. A Philly az ötödik még a keleti konferenciában, de sztárja nélkül messze nem olyan éles a csapat, mint előtte, Embiid pedig az alapszakasz vége előtt már visszatérhet, így a Philadelphiának fontos lenne az első hatban maradnia. Joel Embiid mellett De'Anthony Melton és Robert Covington sem áll majd rendelkezésre, míg a dallasiak részéről mindenki egészséges.

Boston Celtics-Golden State Warriros (21:30)

Gyakorlatilag már oda lehet adni a Boston Celticsnek az első kiemelést, ugyanis sorra nyerik a meccseket, legutóbb nagyon magabiztosan a Dallas Maverickset múlták felül, s szerezték meg egymás után a tizedik sikerüket. Kétség kívüli, hogy a NBA idei szezonjának legnagyobb favoritja Joe Mazzulla gárdája. Ezúttal a Golden State Warriors látogat hozzájuk, amely még play-inn helyen áll a kilencedik pozicíójával a nyugati főcsoportban, de minden meccsük nagy jelentősségel bír már. Nem túl biztató a vendégek szempontjából, hogy a Celtics az előző öt meccsének mindegyikét tíznél több ponttal nyerte, Jayson Tatum pedig félelmetes formában játszik. A GSW is jó szériában, egymás után hármat nyertek, idegenben pedig február 4-e óta nem kaptak ki, zsinórban nyolc mérkőzést nyertek, úgyhogy valamelyik sorozat biztosan folytatódik ma, míg a másik véget ér. A hazaiak részéről Kristaps Porzingis játéka kérdéses, csakúgy, mint a vendégektől Stephen Curryé.

Az NBA vasárnapi játéknapjának további mérkőzései:

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers (21:30)

Orlando Magic-Detroit Pistons (00:00)

Toronto Raptos-Charlotte Hornets (00:00)

Cleveland Cavaliers-New York Knicks (01:00)

San Antonio Spurs-Indiana Pacers (01:00)

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder (03:00)

