Az első győzelmét aratta az Oklahoma City az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) legutóbbi játéknapján.

A Thunder úgy nyert otthon a Los Angeles Lakers ellen, hogy a vendégcsapat az első negyedben 41 pontot dobott és 22-vel vezetett, a legnagyobb különbség pedig 26 pont volt, ami a második negyedben alakult ki. A házigazda szorgos játékkal a harmadik játékrész hajrájában érte utol ellenfelét, majd lendületét megtartva a záró felvonásban előnyt kovácsolt magának, amelyből megélt a végéig.



A győztes csapatban Shai Gilgeous-Alexander 27 ponttal zárt, a vesztes oldalon Anthony Davis 30 pontot termelt, Russell Westbrook pedig (20 ponttal, 14 lepattanóval és 13 gólpasszal) újabb tripla duplát ért el Oklahomában, ahol NBA-karrierje első 11 évét töltötte, csak ezúttal nem a hazaiakat, hanem a vendégeket segítette. Westbrooknak - akit az utolsó másodpercekben kiállítottak - ez volt karrierje 185. tripla duplája.

A Thunder négy vereség után aratta első győzelmét a mostani idényben. Az előző Lakers-meccshez hasonlóan LeBron James bokasérülés miatt ismét nem állhatott rendelkezésre.