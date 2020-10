Stephen Silas lett az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő Houston Rockets vezetőedzője.

A 47 éves tréner Mike D'Antonit váltja a kispadon, aki négy szezon után nem hosszabbította meg a szerződését.



A klub nem adott információt Silas megállapodásának időtartamáról, amely médiaértesülések szerint négy évre szól.



Silas 1999 óta több klubnál is dolgozott játékosmegfigyelőként és másodedzőként az NBA-ben, vezetőedzőként viszont ez az első megbízatása.



A Houston Rockets az előző idényben a nyugati főcsoport elődöntőjéig jutott a rájátszásban.

Stephen Silas édesapja, a 77 éves Paul Silas játékosként háromszoros NBA-bajnok volt, az All-Star-csapatba kétszer választották be, majd 1980 és 2012 között több klubnál is dolgozott előbb másodedzőként, majd vezetőedzőként.



