Jannisz Antetokunmpót, a Milwaukee Bucks sztárját választották az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) az év legjobb védekező játékosának, ezzel ő az ötödik, aki ezt a címet és a szezon legértékesebb játékosának járó elismerést (MVP) is kiérdemelte már.

A 25 éves görög kosaras a száz szakíróból álló zsűrinél 75 első helyet gyűjtött be a szavazáson és összesen 432 pontot kapott. A második helyen a Los Angeles Lakers kosarasa, Anthony Davis végzett (200 pont/14 első hely), míg a harmadik az előző két évben győztes Rudy Gobert (Utah Jazz, 187 pont/6 első hely) lett.



Fotó: David Sherman/NBAE via Getty Images

Antetokunmpo előtt Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, David Robinson és Kevin Garnett volt MVP és legjobb védő is karrierje során, de közülük csak Jordannek és Olajuwonnak sikerült ez a bravúr egy idényen belül. A nigériai származású görög kosaras most csatlakozhat hozzájuk, mert - azután, hogy tavaly elnyerte az MVP címet - szakértők szerint idén is jó eséllyel pályázik rá.

Borítókép: David Sherman/NBAE via Getty Images