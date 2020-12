Kevin Durant, az észak-amerikai kosárlabdaliga egyik legnagyobb sztárja vasárnap másfél év kihagyás után játszott újra és visszatérése jól sikerült.

A kétszeres bajnok csatár 24 percet töltött a parketten csapata, a Brooklyn Nets Washington Wizards elleni előszezon-mérkőzésén, melyen 15 ponttal, három lepattanóval és három gólpasszal zárt.



"Nagyszerű érzés visszatérni a megszokott dolgokhoz, újra a pályán lenni, ismét azt érezni, hogy egy játékos vagyok" - mondta Durant a meccs után, melyet megnyert együttese. - "Nem játszottam igazán jól, de voltak jó pillanataim."



A 32 éves kosaras még a Warriors színeiben, a 2019-es nagydöntő ötödik meccsén szenvedett Achilles-ín-szakadást, mely után operáció és hosszú rehabilitáció várt rá. Közben 2019 nyarán igazolt a Brooklyn Netshez, melyben első meccsét játszotta most.



Kevin Durant egyértelműen az NBA közelmúltjának és jelenének legkiemelkedőbb játékosai közé tartozik. A kosarast a 2013/14-es alapszakasz legértékesebb játékosának (MVP) választották, és a 2017-es és 2018-as finálé MVP-je is ő volt, emellett tízszeres All Star-válogatott, négyszer volt az NBA pontkirálya, és első évében a liga újonca címmel is kitüntették.

