A címvédő Los Angeles Lakers hétpontos győzelmet aratott a Milwaukee Bucks otthonában az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) csütörtöki rangadóján.

LeBron James, a bajnokcsapat szupersztárja 34 ponttal - idénybeli legjobb teljesítményével - és nyolc gólpasszal járult hozzá a sikerhez. A Lakers nyolcadik szezonbeli meccsét is megnyerte idegenben, ezzel pedig tovább javította klubrekordját. A kaliforniaiaknak ez volt az első találkozójuk hét mérkőzésből álló idegenbeli túrájukon.



A Utah Jazz a 36 pontos Donovan Mitchell vezérletével nyert otthon a New Orleans Pelicans ellen, ezzel sorozatban hetedik győzelmét aratta.



A New York Knicks azt követően, hogy egymást követő öt mérkőzését elvesztette, most sorozatban harmadszor nyert, ezúttal a Golden State Warriors vendégeként diadalmaskodott. A Knicksben RJ Barrett karriercsúcsot jelentő 28 pontot szerzett.



Eredmények:

Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers 106-113

Utah Jazz-New Orleans Pelicans 129-118

Golden State Warriors-New York Knicks 104-119

Borítókép: Gary Dineen/NBAE via Getty Images