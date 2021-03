A 40 pontos Kyrie Irving vezérletével a Brooklyn Nets hazai pályán 121-109-re legyőzte a Boston Celtics gárdáját az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) alapszakaszának csütörtöki játéknapján.

James Harden 22 ponttal és 10 lepattanóval vette ki a részét a Brooklyn győzelméből, az együttes - amelyben ezúttal nem kapott szerepet Kevin Durant és Blake Griffin sem - legutóbbi 13 mérkőzésén a 12. alkalommal kerekedett riválisa fölé. A Celticsnek ezzel megszakadt a négy mérkőzéses győzelmi sorozata.

