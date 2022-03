Rendeződni látszik az egykori NBA-sztár, Delonte West élete, aki még a pályára is visszatérne.



Delonte West karrierje nagyszerűen indult. A 1983-as születésű kosaras remekelt az egyetemi évei alatt, majd a 2004-es drafton kiválasztotta őt a Boston Celtics. A játékos 432 meccsen léphetett pályára az NBA-ben, ami alatt 9,7 pontot, 3,6 gólpasszt és 2,9 lepattanót átlagolt. A 2012-ben visszavonuló sportoló élete azonban már ekkor sem a sikerről és a csillogásról szólt.

A bipoláris zavarban szenvedő játékos már aktív pályafutása alatt számos balhéba belekeveredett. 2009-ben például letartóztatták mivel számos lőfegyvert hordott magánál. 2010-ben azzal került a címlapokra, hogy összejött LeBron James édesanyjával.

2012-ben az NBA sújtotta pénzbírsággal, meccs közben ujját Gordon Hayward fülébe szúrta ujját.

Visszavonulása után sem javult a helyzete. 2016-ban egy kép került elő róla, amin az utcán ülve kérdeget, de olyan is akadt, egy közlekedési lámpánál kéregetett az arra érkező autósoktól.



Később a droggal is alaposan meggyűlt a baja, de most úgy tűnik, lehet visszaút számára.

Az elvonóról éppen kikerülő West állítólag legyőzte démonjait és újra bizonyítana. Az egykori játékos vissza szeretne térni a pályára, ettől pedig már csak egy lépés választja el. West a Big3-mat célozta meg, ami a rapper Ice Cube által létrehozott 3x3-as liga. Amennyiben sikerülne magát kvalifikálnia újra olyan sztárokkal szerepelhetne együtt, mint Joe Johnson és Lamar Odom.



A szurkolók pedig reménykednek abban, hogy ez a lehetőség képes lesz teljesen megfordítani az egykori játékos életét.

Forrás: Marca.com

Borítókép: Twitter.com/Hoop Central