James Harden láthatóan karcsúbban érkezett meg a Philadelphia Sixers előszezonjára.

A 33 éves bedobó most beszélt arról, hogy mi történt vele:

„Ezen a nyáron 45 kilót fogytam. Nem voltam elég egészséges, hogy a szokásos feladatokat elvégezzem.”

Karrierje csúcsán Harden a riportok szerint 196 cm és 99,7 kg volt, ezen a nyáron pedig igyekezett visszanyerni legjobb formáját.

Tavaly 21 meccs alatt átlagban 21 pontot, 7,1 lepattanót és 10,5 gólpasszt jegyzett.

James Harden says that he lost 100 pounds this offseason pic.twitter.com/1GnEEAvJeU